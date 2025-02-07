«Газовая камера»: Красноярск снова окутала едкая дымка

Posted 7 февраля, 04:28
Published 7 февраля, 04:28
Modified 7 февраля, 04:28
Updated 7 февраля, 04:28
Карта проекта окрашена желтыми и красными цветами. Сильные загрязнения фиксируют во всех районах города. Хуже всего ситуация складывается в Железнодорожном и Кировском районах.
Сильнее всего воздух загрязнен на улицах Регатной, Маерчака, Бограда, Железнодорожников, Красной Армии, а также на Дубровинского в районе Декабристов.
Такой вид открывается из окна многоэтажки в Черемушках. Местные жители рассказали «ПМ», что из-за едкой дымки плохо видно дома, трубы ТЭЦ-1, а также левый берег. Еще дымку наблюдают жители Солнечного и Металлургов.
«Газовая камера»
«Ничего не видно. Даже близлежащие дома не вижу»
«Как это всё достало»
В рейтинге проекта IQair Красноярск по грязному воздуху занимает первое место среди городов России, подключенных к этому сервису. В мировом рейтинге Красноярск находится на 21 строчке. Ранее он несколько дней подряд входил в десятку городов мира с самым грязным воздухом.
IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.
Датчики минэкологии края фиксируют превышения на постах в Солнечном, Покровке, Северном, а также на Павлова и в Черемушках.
Отметим, что режим «черного неба» в Красноярске не вводили. Последний режим неблагоприятных метеоусловий действовал с 15:00 2 февраля до 15:00 4 февраля.