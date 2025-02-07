«Газовая камера»: Красноярск снова окутала едкая дымка

В рейтинге проекта IQair Красноярск по грязному воздуху занимает первое место среди городов России, подключенных к этому сервису. В мировом рейтинге Красноярск находится на 21 строчке. Ранее он несколько дней подряд входил в десятку городов мира с самым грязным воздухом.