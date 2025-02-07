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Posted 7 февраля, 04:28

Published 7 февраля, 04:28

Modified 7 февраля, 04:28

Updated 7 февраля, 04:28

«Газовая камера»: Красноярск снова окутала едкая дымка

«Газовая камера»: Красноярск снова окутала едкая дымка

7 февраля 2025, 04:28
Фото: prmira.ru.
Сегодня утром, 7 февраля, Красноярск снова заволокло едкой дымкой. Это следует из данных проекта экологов-общественников Nebo.Live.

Карта проекта окрашена желтыми и красными цветами. Сильные загрязнения фиксируют во всех районах города. Хуже всего ситуация складывается в Железнодорожном и Кировском районах.

Сильнее всего воздух загрязнен на улицах Регатной, Маерчака, Бограда, Железнодорожников, Красной Армии, а также на Дубровинского в районе Декабристов.

Фото: nebo.live

Такой вид открывается из окна многоэтажки в Черемушках. Местные жители рассказали «ПМ», что из-за едкой дымки плохо видно дома, трубы ТЭЦ-1, а также левый берег. Еще дымку наблюдают жители Солнечного и Металлургов.

«Газовая камера»
«Ничего не видно. Даже близлежащие дома не вижу»
«Как это всё достало»
Черемушки
Металлургов - Краснодарская
Солнечный
Мира — Парижской Коммуны
Черемушки. Фото: prmira.ru

В рейтинге проекта IQair Красноярск по грязному воздуху занимает первое место среди городов России, подключенных к этому сервису. В мировом рейтинге Красноярск находится на 21 строчке. Ранее он несколько дней подряд входил в десятку городов мира с самым грязным воздухом.

IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.

Фото: iqair.com

Датчики минэкологии края фиксируют превышения на постах в Солнечном, Покровке, Северном, а также на Павлова и в Черемушках.

Фото: krasecology.ru

Отметим, что режим «черного неба» в Красноярске не вводили. Последний режим неблагоприятных метеоусловий действовал с 15:00 2 февраля до 15:00 4 февраля.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Черное небо#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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