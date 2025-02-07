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Posted 7 февраля, 05:58

Published 7 февраля, 05:58

Modified 7 февраля, 06:57

Updated 7 февраля, 06:57

Власти купили часть ТЦ «Галерея Енисей». Что там сделают?

Власти купили часть ТЦ «Галерея Енисей». Что там сделают?

7 февраля 2025, 05:58
Фото: Михаил Котюков.
В красноярском ТРЦ «Галерея Енисей» власти собираются открыть выставочный комплекс. Появились подробности проекта.

6 февраля прошла презентация проекта. По сообщению властей, будущий комплекс станет «всесезонным центром семейного досуга».

Внутри планируют сделать выставку, зону для деловых встреч, площадки для мероприятий, детские игровые и магазин сибирских брендов, летнюю фестивальную площадку и детскую образовательную площадку.

Верхушина
Верхушина
Верхушина
Верхушина . Фото: Так выглядела экспозиция на ВДНХ

В комплексе хотят разместить цифровые инсталляции и мультимедийные экспозиции. Часть из них будут интерактивными.

Там же собираются поставить часть экспозиции с выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Например, скульптуру Енисея — она будет работать в формате ИИ-гида.

Фото: krskstate.ru

«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.

С 15 января 2025 года частью комплекса почти в 18,6 тысячи квадратных метров владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел этой частью с 2018 года.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#ИИ#Галерея Енисей#Площадка#Выставочный комплекс
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