Власти купили часть ТЦ «Галерея Енисей». Что там сделают?

Posted 7 февраля, 05:58
Published 7 февраля, 05:58
Modified 7 февраля, 06:57
Updated 7 февраля, 06:57
6 февраля прошла презентация проекта. По сообщению властей, будущий комплекс станет «всесезонным центром семейного досуга».
Внутри планируют сделать выставку, зону для деловых встреч, площадки для мероприятий, детские игровые и магазин сибирских брендов, летнюю фестивальную площадку и детскую образовательную площадку.
В комплексе хотят разместить цифровые инсталляции и мультимедийные экспозиции. Часть из них будут интерактивными.
Там же собираются поставить часть экспозиции с выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Например, скульптуру Енисея — она будет работать в формате ИИ-гида.
«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.
С 15 января 2025 года частью комплекса почти в 18,6 тысячи квадратных метров владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел этой частью с 2018 года.