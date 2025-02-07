Исследование РБК: Авито назвали платформой, где легче всего начать онлайн-бизнес

Posted 7 февраля, 11:52
Published 7 февраля, 11:52
Modified 7 февраля, 11:54
Updated 7 февраля, 11:54
Рейтинг составили на основе опроса деловой аудитории РБК, который проходил с 3 по 10 декабря 2024 года и охватил 1016 респондентов. Среди участников опроса были как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свой бизнес в ближайший год.
Все участники опроса занимаются продажей товаров через интернет. 64,7% из них работают как индивидуальные предприниматели, а 25,9% являются самозанятыми. Среди тех, кто намерен открыть бизнес, 50,7% планируют сделать это в течение следующих шести месяцев.
При выборе платформы для старта бизнеса как состоявшиеся, так и потенциальные предприниматели в среднем интересовались 3-мя интернет-площадками. В большинстве случаев ими становились маркетплейсы OZON, Wildberries и классифайд Авито. Каждой из этих платформ для запуска бизнеса интересовались более 50% опрошенных.
Респонденты назвали Авито платформой, где легче всего начать онлайн-бизнес. Согласно результатам опроса данное мнение разделяют 31,4% опрошенных. 21,2% респондентов назвали Ozon и 20,5% — Wildberries. В пятерку лидеров также вошли «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).
Авито выделили и в субрейтингах: 30,4% опрошенных предпринимателей считают эту платформу самой удобной для начала онлайн-бизнеса по продаже товаров. Это мнение также поддерживают 33,2% респондентов, планирующих открыть свой бизнес.
«У нас 70 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сейчас на Авито около миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Мы не маркетплейс и не стремимся им стать, наша модель предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя», — отметил коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.
«Уже сейчас Россия — страна полностью победившего омниканального потребления. По итогам 2024 года Россия опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения покупок непродовольственных товаров онлайн. Таким образом, то качество сервиса, которое в России сейчас обеспечивается в онлайне, является фактически уникальным даже по мировым меркам. 50% всех продаж непродовольственных товаров, за исключением автомобилей и моторного топлива, россияне приобретают в онлайне. Тренд на быстрый рост сохраняется, а самое интересное это то, что тренд развивается не только в крупных городах. Наиболее бурный рост электронной коммерции происходит в малых городах и населенных пунктах благодаря пунктам выдачи заказов. При этом российский рынок является уникальным. Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. Соответственно у предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счёт более быстрой реакции, гибкости, экспертности. При выборе онлайн площадки важнейшим фактором является минимальный порог входа, он дает возможность начать свое развитие или дополнить свою омниканальную модель взаимодействием с огромной аудиторией в совершенно другом разрезе, за счет прямой связи с клиентом и гибкого ценообразования. Что позволяет бизнесу также использовать платформу для тестирования новых идей и формирования клиентской базы без значительных финансовых вложений» Михаил Бурмистров.
Среди главных преимуществ Авито перед другими интернет-платформами респонденты выделили широкую аудиторию пользователей платформы, возможность старта бизнеса с минимальными вложениями, а также простоту регистрации и старта бизнеса.