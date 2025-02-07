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Posted 7 февраля, 11:15

Published 7 февраля, 11:15

Modified 7 февраля, 11:17

Updated 7 февраля, 11:17

Красноярцам рассказали, как отметить 14 февраля

Как отметить День святого Валентина в Красноярске

7 февраля 2025, 11:15
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, как отметить 14 февраля

Собрали идеи, куда можно сходить и чем заняться в День святого Валентина парам в Красноярске.

Романтический ужин вдвоем

Можно приготовить ужин вместе или заказать доставку и провести вечер дома только вдвоем. А можно забронировать столик в уютном ресторане — вот заведения на выбор:

Что за ресторан? А что будет?
Maroon Забронировать столик на вечер 14 февраля уже не получится, но в порядке живой очереди можно попасть после 20:00–21:00. В обед зал заполнен на 50%. Акцент в меню заведения сделан на мезе, мясе с огня и блюдах, запеченных в тажине.
«Дзе» и «Дзеими» В «Дзе» на вечер столов уже нет, но можно попасть в ресторан днем. В «Дзеими» есть несколько свободных столов после 22:00 и днем.
Jil Это французско-русское гастробистро — в меню есть и морепродукты, и мясные блюда, и выпечка. На вечер свободно 50% столов.
N’kei Сюда еще можно попасть — свободно 70% столов. Вечером 14 февраля можно будет заказать сет из пяти курсов, послушать саксофониста и DJ-сет.
«Тироль» Тут можно попробовать австрийскую кухню — сейчас действует зимнее спецменю: штрудель, глинтвейн, фермерский цыпленок и другие блюда. В заведении свободна еще половина зала на вечер 14 февраля.

Formaggi

Для гостей обещают создать романтическую атмосферу со свечами и звуками арфы. Столик еще можно забронировать. Для желающих остаться дома подготовили праздничный сет для доставки из трех блюд.
Smith В филиале на Маркса в День святого Валентина проведет Smith Vinyl Sessions — будет играть тематическая музыка с пластинок.
0,75 please 14 февраля ресторан предложит гостям романтический сет — ужин из пяти курсов. Лучше забронировать места заранее.
«Радость» 14 февраля в меню появится специальный коктейль для двоих, в баре обещают «сердешную» атмосферу и музыку.
Фото: 2gis.ru

Романтическая прогулка

Если вы и ваш партнер предпочитаете более активные занятия, то можно отправиться вместе на прогулку.

Поход до скалы Голубка

14 февраля команда «Красноярского хайкинга» приглашает красноярцев в поход до скалы Голубка. Это 12-километровый маршрут по Караульненскому нагорью — пишут, что участники прогуляются по берегу Енисея до скалы Караульный бык, а потом поднимутся на скалу Голубка. Такой поход займет 6 часов. Начало в 10:00.

«Гремячая грива» или Торгашинский хребет

14 февраля синоптики обещают до –1 градуса днем и отсусвие осадков, значит можно прогуляться. Можно подняться по лестнице на Торгашинский хребет или пройтись по «Гремячей гриве». Подробнее о маршрутах для зимних прогулок читайте тут.

Культурный вечер

Если вы и ваш партнер любите искусство, то в этот день можно сходить в театр, на выставку.

Выставки

Недавно в галерее «В центре Мира» открылась выставка «Цвет.Соло», посвящённая синему цвету во всех его проявлениях. Вход свободный.

Фото: t.me/galereyavcentremira

Еще можно побывать на выставках «Сны Сибири» в музейном центре «Площадь Мира» или сходить на экскурсию по театру Пушкина «Волшебный мир закулисья».

Спектакль

В ТЮЗе покажут постановку «Джинджер и Фред. Несостоявшееся шоу» и «Алладин. Сын портного». В театре Пушкина покажут спектакли «Бесприданница» и «Песенки Вертинского», а в музтеатре можно сходить на постановку «Фиалки Монмартра.

А может в кино?

Кинотеатр — классика для свиданий. Можно взять большой попкорн, выбрать лучшие места и вместе посмотреть что-то новое. Осталось только выбрать фильм:

«Пророк. История Александра Пушкина»

В День всех влюбленных в кино выходит фильм о поэте Александре Пушкине. Описание звучит так:

«Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать».
Фото: 1MI

«Титаник»

Это не новый фильм, а неустаревающая классика романтического кино. В Красноярске в прокат его запустят на один день, 14 февраля, в кинотеатре «Мори Синема».

«Ловцы забытых голосов»

Фильм рассказывает о девушке по имени Асуна, коротающей дни за прослушиванием таинственной музыки, исходящей из кристалла, доставшегося ей в память об отце. Девушка решает отправиться в путешествие, чтобы встретить друга, которого она давно не видела.

Мастер-классы для пар

В ювелирном коворкинге «Ангар» можно самим изготовить парные кольца. Можно сделать пару колец с вашими отпечатками или даже обручальные кольца.

Фото: vk.com/angarplacekrsk

Еще вариант творческого свидания — мастер-класс по лепке в гончарной школе или любой другой творческий мастер-класс. В Красноярске, например, есть арт-пространство «Суть вещей»: там проводят уроки по созданию элементов декора.

Спа, фотосессия и другие идеи

Можете вместе отправиться в спа-салон на парные процедуры или сходить в комплекс с бассейнами и баней. Это неплохой способ расслабиться и насладиться временем вместе.

Можно устроить необычную фотосессию без фотографа. Например, в студии «Без свидетелей» только вы, фотоаппарат и зеркало.

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