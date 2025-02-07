Как отметить День святого Валентина в Красноярске

Posted 7 февраля, 11:15
Published 7 февраля, 11:15
Modified 7 февраля, 11:17
Updated 7 февраля, 11:17
Можно приготовить ужин вместе или заказать доставку и провести вечер дома только вдвоем. А можно забронировать столик в уютном ресторане — вот заведения на выбор:
|Что за ресторан?
|А что будет?
|Maroon
|Забронировать столик на вечер 14 февраля уже не получится, но в порядке живой очереди можно попасть после 20:00–21:00. В обед зал заполнен на 50%. Акцент в меню заведения сделан на мезе, мясе с огня и блюдах, запеченных в тажине.
|«Дзе» и «Дзеими»
|В «Дзе» на вечер столов уже нет, но можно попасть в ресторан днем. В «Дзеими» есть несколько свободных столов после 22:00 и днем.
|Jil
|Это французско-русское гастробистро — в меню есть и морепродукты, и мясные блюда, и выпечка. На вечер свободно 50% столов.
|N’kei
|Сюда еще можно попасть — свободно 70% столов. Вечером 14 февраля можно будет заказать сет из пяти курсов, послушать саксофониста и DJ-сет.
|«Тироль»
|Тут можно попробовать австрийскую кухню — сейчас действует зимнее спецменю: штрудель, глинтвейн, фермерский цыпленок и другие блюда. В заведении свободна еще половина зала на вечер 14 февраля.
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Formaggi
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Для гостей обещают создать романтическую атмосферу со свечами и звуками арфы. Столик еще можно забронировать. Для желающих остаться дома подготовили праздничный сет для доставки из трех блюд.
|Smith
|В филиале на Маркса в День святого Валентина проведет Smith Vinyl Sessions — будет играть тематическая музыка с пластинок.
|0,75 please
|14 февраля ресторан предложит гостям романтический сет — ужин из пяти курсов. Лучше забронировать места заранее.
|«Радость»
|14 февраля в меню появится специальный коктейль для двоих, в баре обещают «сердешную» атмосферу и музыку.
Если вы и ваш партнер предпочитаете более активные занятия, то можно отправиться вместе на прогулку.
14 февраля команда «Красноярского хайкинга» приглашает красноярцев в поход до скалы Голубка. Это 12-километровый маршрут по Караульненскому нагорью — пишут, что участники прогуляются по берегу Енисея до скалы Караульный бык, а потом поднимутся на скалу Голубка. Такой поход займет 6 часов. Начало в 10:00.
14 февраля синоптики обещают до –1 градуса днем и отсусвие осадков, значит можно прогуляться. Можно подняться по лестнице на Торгашинский хребет или пройтись по «Гремячей гриве». Подробнее о маршрутах для зимних прогулок читайте тут.
Если вы и ваш партнер любите искусство, то в этот день можно сходить в театр, на выставку.
Недавно в галерее «В центре Мира» открылась выставка «Цвет.Соло», посвящённая синему цвету во всех его проявлениях. Вход свободный.
Еще можно побывать на выставках «Сны Сибири» в музейном центре «Площадь Мира» или сходить на экскурсию по театру Пушкина «Волшебный мир закулисья».
В ТЮЗе покажут постановку «Джинджер и Фред. Несостоявшееся шоу» и «Алладин. Сын портного». В театре Пушкина покажут спектакли «Бесприданница» и «Песенки Вертинского», а в музтеатре можно сходить на постановку «Фиалки Монмартра.
Кинотеатр — классика для свиданий. Можно взять большой попкорн, выбрать лучшие места и вместе посмотреть что-то новое. Осталось только выбрать фильм:
В День всех влюбленных в кино выходит фильм о поэте Александре Пушкине. Описание звучит так:
«Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать».
Это не новый фильм, а неустаревающая классика романтического кино. В Красноярске в прокат его запустят на один день, 14 февраля, в кинотеатре «Мори Синема».
Фильм рассказывает о девушке по имени Асуна, коротающей дни за прослушиванием таинственной музыки, исходящей из кристалла, доставшегося ей в память об отце. Девушка решает отправиться в путешествие, чтобы встретить друга, которого она давно не видела.
В ювелирном коворкинге «Ангар» можно самим изготовить парные кольца. Можно сделать пару колец с вашими отпечатками или даже обручальные кольца.
Еще вариант творческого свидания — мастер-класс по лепке в гончарной школе или любой другой творческий мастер-класс. В Красноярске, например, есть арт-пространство «Суть вещей»: там проводят уроки по созданию элементов декора.
Можете вместе отправиться в спа-салон на парные процедуры или сходить в комплекс с бассейнами и баней. Это неплохой способ расслабиться и насладиться временем вместе.
Можно устроить необычную фотосессию без фотографа. Например, в студии «Без свидетелей» только вы, фотоаппарат и зеркало.