Как отметить День святого Валентина в Красноярске

Maroon

Забронировать столик на вечер 14 февраля уже не получится, но в порядке живой очереди можно попасть после 20:00–21:00. В обед зал заполнен на 50%. Акцент в меню заведения сделан на мезе, мясе с огня и блюдах, запеченных в тажине.