Красноярские клинеры назвали самые грязные районы из-за выбросов

Posted 7 февраля, 11:12
Published 7 февраля, 11:12
Modified 7 февраля, 11:36
Updated 7 февраля, 11:36
Рейтинг составили по просьбе редакции Ngs24.ru. Владелец клининговой компании Наталья Курова рассказала журналистам, что самые грязные квартиры находится в Покровке — там рядом частный сектор, жители которого отапливают дома углем.
«Окна моешь — сразу черные разводы, жирная сажа на подоконниках, копоть. Улицу Алексеева тоже отметила бы, недалеко от „Планеты“, там рядом проезжая часть и роза ветров своеобразная. Протираешь пыль на балконе, поворачиваешься, а у тебя во рту аж песок.
Но, на второе место по загрязнённости, однозначно ставлю центр: Ленина, Мира, Урицкого — особенно летом, жильцы там ни окна, ни балконы не открывают. Третье место за Красрабом и Водниками — много пыли и сажи», — рассказала Курова журналистам.
Самые чистые, по ее мнению, квартиры в домах на Ярыгинской набережной, а также в Тихих зоря. По крайней мере, Наталья отмечает, мыть окна там проще, чем на Взлетке или в центре.
Представительница другой клининговой компании согласился с тем, что Покровка загрязнена. К перечисленным выше она еще добавляет Мясокомбинат, Ботанический и Южный берег.
«На Мясокомбинате народ в частном секторе топит дешевыми дровами, дешевым углём и наши предприятия тоже чистоты не добавляют. В микрорайон Ботанический прилетает с Бугача, Минино — также от печного отопления. Количество пыли в этих квартирах в разы больше, чем, скажем, в Академгородке.
Знаете, мы недавно возили собаку к ветеринару, так он посоветовал нам дома поставить увлажнители, чтобы животному было легче дышать. Так что тут не то что люди, даже собаки страдают.
А что касается чистых районов — это поселок Горный, Новый Академ, Удачный тоже, но когда нет туманов. Потому что при тумане, там грязь оседает», — рассказала журналистам руководитель еще одной клининговой компании.