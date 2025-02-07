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Posted 7 февраля, 11:12

Published 7 февраля, 11:12

Modified 7 февраля, 11:36

Updated 7 февраля, 11:36

Красноярские клинеры назвали самые грязные районы из-за выбросов

Красноярские клинеры назвали самые грязные районы из-за выбросов

7 февраля 2025, 11:12
Фото: prmira.ru.
Руководители клининговых компаний Красноярска составили рейтинг самых грязных районов города — места, где из-за выбросов труднее всего убираться в домах жителей.

Рейтинг составили по просьбе редакции Ngs24.ru. Владелец клининговой компании Наталья Курова рассказала журналистам, что самые грязные квартиры находится в Покровке — там рядом частный сектор, жители которого отапливают дома углем.

«Окна моешь — сразу черные разводы, жирная сажа на подоконниках, копоть. Улицу Алексеева тоже отметила бы, недалеко от „Планеты“, там рядом проезжая часть и роза ветров своеобразная. Протираешь пыль на балконе, поворачиваешься, а у тебя во рту аж песок.

Но, на второе место по загрязнённости, однозначно ставлю центр: Ленина, Мира, Урицкого — особенно летом, жильцы там ни окна, ни балконы не открывают. Третье место за Красрабом и Водниками — много пыли и сажи», — рассказала Курова журналистам.

Самые чистые, по ее мнению, квартиры в домах на Ярыгинской набережной, а также в Тихих зоря. По крайней мере, Наталья отмечает, мыть окна там проще, чем на Взлетке или в центре.

Фото: Городские медиа / Ngs24.ru

Представительница другой клининговой компании согласился с тем, что Покровка загрязнена. К перечисленным выше она еще добавляет Мясокомбинат, Ботанический и Южный берег.

«На Мясокомбинате народ в частном секторе топит дешевыми дровами, дешевым углём и наши предприятия тоже чистоты не добавляют. В микрорайон Ботанический прилетает с Бугача, Минино — также от печного отопления. Количество пыли в этих квартирах в разы больше, чем, скажем, в Академгородке.

Знаете, мы недавно возили собаку к ветеринару, так он посоветовал нам дома поставить увлажнители, чтобы животному было легче дышать. Так что тут не то что люди, даже собаки страдают.

А что касается чистых районов — это поселок Горный, Новый Академ, Удачный тоже, но когда нет туманов. Потому что при тумане, там грязь оседает», — рассказала журналистам руководитель еще одной клининговой компании.
  • Ранее красноярцам рассказали, что делать при «черном небе».
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