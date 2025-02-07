Красноярец сдал PlayStation в ломбард за 2 миллиона

В 2023 году 27-летний мужчина заложил в комиссионный магазин на улице Академика Павлова приставку и получил деньги, рассказали в полиции. В ноябре он вернулся в ломбард и уговорил 23-летнюю знакомую выдать ему еще денег под залог невыкупленной приставки.