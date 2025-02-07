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Posted 7 февраля, 05:44

Published 7 февраля, 05:44

Modified 7 февраля, 06:10

Updated 7 февраля, 06:10

Красноярец сдал PlayStation в ломбард за 2 миллиона

Красноярец сдал PlayStation в ломбард за 2 миллиона

7 февраля 2025, 05:44
Фото: МВД 24.
Житель Красноярска сдал в ломбард игровую приставку и уговорил знакомую оценщицу дать ему 2,3 миллиона рублей. Теперь им грозит колония, сообщили в полиции.

В 2023 году 27-летний мужчина заложил в комиссионный магазин на улице Академика Павлова приставку и получил деньги, рассказали в полиции. В ноябре он вернулся в ломбард и уговорил 23-летнюю знакомую выдать ему еще денег под залог невыкупленной приставки.

Через некоторое время должник вновь пришёл в ломбард и снова убедил девушку выдать ему заём, заявив, что вернёт все деньги, когда отыграется на ставках на спорт.

Видео: МВД 2.

Мужчина не мог выиграть на ставках и снова возвращался в ломбард за займом. Суммы, которые ему выдавала знакомая, варьировались от 40 тысяч до 200 тысяч рублей.

Операции по перезалогу консоли каждый раз отражались в программе, а её стоимость для выкупа увеличивалась.

С ноября 2023 года по январь 2024 года оценщица провела 18 операций по перезалогу приставки и отдала приятелю 2,3 млн рублей. Владелец ломбарда провел инвентаризацию, выявил недостачу и сообщил в полицию.

Оценщицу обвинили в растрате вверенных средств, а клиенту — подстрекательство к преступлению.

  • Ранее мы рассказывали, как красноярец сдал арендованную приставку в ломбард и попал под суд.
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Полиция#Растрата#Ломбард#PlayStation#Оценщица
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