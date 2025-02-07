Красноярец сдал PlayStation в ломбард за 2 миллиона

Posted 7 февраля, 05:44
Published 7 февраля, 05:44
Modified 7 февраля, 06:10
Updated 7 февраля, 06:10
В 2023 году 27-летний мужчина заложил в комиссионный магазин на улице Академика Павлова приставку и получил деньги, рассказали в полиции. В ноябре он вернулся в ломбард и уговорил 23-летнюю знакомую выдать ему еще денег под залог невыкупленной приставки.
Через некоторое время должник вновь пришёл в ломбард и снова убедил девушку выдать ему заём, заявив, что вернёт все деньги, когда отыграется на ставках на спорт.
Мужчина не мог выиграть на ставках и снова возвращался в ломбард за займом. Суммы, которые ему выдавала знакомая, варьировались от 40 тысяч до 200 тысяч рублей.
Операции по перезалогу консоли каждый раз отражались в программе, а её стоимость для выкупа увеличивалась.
С ноября 2023 года по январь 2024 года оценщица провела 18 операций по перезалогу приставки и отдала приятелю 2,3 млн рублей. Владелец ломбарда провел инвентаризацию, выявил недостачу и сообщил в полицию.
Оценщицу обвинили в растрате вверенных средств, а клиенту — подстрекательство к преступлению.