Красноярка с семьей переехала в Паттайю. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы

Posted 7 февраля, 06:45
Published 7 февраля, 06:45
Modified 7 февраля, 06:46
Updated 7 февраля, 06:46
Красноярка по имени Любовь рассказала, что раньше вместе с мужем и ребенком каждую зиму летала на Пхукет. Семья старалась уехать, пока в Красноярске были сильные морозы и «черное небо».
«В Красноярске очень грязный воздух и последние несколько лет у меня нос был постоянно заложен. Как только мы улетали в Таиланд, у меня нос начинал дышать. Также муж давно хотел жить в тепле не 2-3 месяца, а постоянно».
В конце января 2024 года они прилетели на Пхукет и столкнулись с огромными пробками. Если раньше семья добиралась из центра острова до пляжей за 25-35 минут, то в этот раз на дорогу пришлось тратить больше часа.
«Мы поняли, что, если нужно будет ехать куда-то по делам, то придется постоянно стоять в пробках. Начали смотреть, куда можно поехать, и решили отправиться в Паттайю. Оказалось, что город подходит для повседневной жизни».
После переезда вместе с супругом они открыли туристическое агентство и проводят экскурсии на Пхукете и в Паттайе. Также муж красноярки открыл фирму, которая занимается покупкой, тюнингом и продажей автомобилей.
К переезду семья готовилась несколько лет. Они рассматривали разные варианты, в том числе юг России. Однако муж красноярки не захотел туда переезжать.
«Он сказал, что ему там нечем было делать. Он хотел заниматься машинами и их тюнингом, а этого в Таиланде полно. Так как решили уехать в Таиланд на долгое время, то продали технику, машины и другие вещи. За короткий срок все собрали, что-то перевезли в гараж или к родственникам, и полетели.
Перелет составил около 120 тысяч на 3 человек. Сначала мы сделали страховку попроще, которая включается автоматически, если берешь у банка премиум-пакет. Однако, когда долго живешь в Таиланде, эта страховка перестает действовать. После этого мы оформили страховку, которая стоит около 100 тысяч в год на троих».
Как говорит Любовь, цены на аренду дома и квартиры в Таиланде разные. Если брать квартиру побольше, то выйдет около 25-30 тысяч бат в месяц (72-87 тысячи рублей по нынешнему курсу).
«Мы снимаем частный дом и отдаем около 100 тысяч рублей в месяц. В стоимость аренды включены вывоз мусора, садовник и чистка бассейна. Из коммунальных платежей тут в основном платишь за электричество. Из-за кондиционеров (они старые и много потребляют электричества) за электроэнергию выходит около 8-10 тысяч рублей в месяц. Вода здесь недорогая. Нам на семью из 3 человек на продукты нужно около 40 тысяч рублей в месяц. Бензин в Паттайе подороже, чем в России — около 10 тысяч рублей в месяц. При этом здесь много электромобилей. К слову, в Паттайе машины дешевле, чем в России. Mazda Demio II здесь стоит около 200-300 тысяч рублей.
«Новый пикап MG 23 или 24 года выпуска мы купили за 300 тысяч бат (873 тысячи рублей по нынешнему курсу — ред.). Это меньше миллиона рублей. Корейские, китайские и японские автомобили здесь недорогие. В этом смысле огромная разница по ценам, чем в России. Одежды здесь нужно немного — шорты, майка и тапки. В Паттайе такие же магазины, как и в Красноярске. Здесь есть Zara, H&M или похожие. Цены на одежду примерно одинаковые. Если мы зайдем в „Планету“, то все то же самое. Связь и интернет суммарно на троих выходят около 1,5 тысячи рублей в месяц».
По мнению красноярки, в Паттайе большой выбор кафе. Цены могут сильно отличаться. Любовь отмечает, что в одном кафе можно поесть на 600 рублей, а в другом на несколько тысяч.
«В Паттайе есть огромный ресторан, на территории которого расположен зоопарк. Там находятся зебры, страусы, капибары, много кроликов, необычные пушистые курочки и т. д. На троих у нас ушло около 2,5 тысячи рублей. За вход в зоопарк мы отдали около 100 бат за взрослого — это 400 рублей на всю семью. Для ребенка вход бесплатный».
«Если честно, то я еще ни с кем из Красноярска здесь не сталкивалась. При этом тут живут люди из разных регионов России, существуют различные чаты. Например, я состою в чате, в котором мы списываемся и устраиваем завтраки. Также собираемся и играем в настолки.
Мы живем в закрытом поселке и русских здесь нет. В основном — корейцы, китайцы и индусы. Много семей, в которых тайка замужем за европейцем. Тем, кто живет в кондоминиумах, все-таки попроще. Там много русских. Когда живешь в кондоминиуме, то обычно дети выходят в бассейн и целый день там играют. Взрослым тоже есть с кем пообщаться. Нам же не хватает друзей и приходится искать новое общение. Дело в том, что немногие из тайцев знают английский язык. Поэтому в начале переезда нам было из-за этого тяжело».
Кондоминиум — это тип жилой недвижимости, в рамках которого отдельные квартиры находятся в частной собственности, а помещения и удобства общего пользования — доступны для всех жильцов.
Красноярка говорит, что в Паттайе местные жители очень хорошо относятся к русским и зачастую настроены положительно. А вот отношение полицейских к туристам на Пхукете и в Паттайе разное.
«Полиция на Пхукете более жестко „гоняет“ туристов, которые катаются без шлемов. При этом, если дать им деньги, то тебя отпустят и неважно, пьяный ты или нет. В Паттайе же полиция ведет себя помягче. Людей на машинах редко останавливают. Могут тормознуть на главном пляже тех, кто ездит на байках. Если ты не сел пьяным за руль и тебя никто не сдал, то и останавливать не будут. Когда нам нужно было делать документы, и мы приехали в полицию, то они довольно отзывчиво себя вели. Объяснили, куда пойти и что нужно сделать».
Что касается политики, то, признается Любовь, ее семья с ней никак не сталкивалась. Местное население не обсуждает события, связанные с Россией.
Из минусов красноярка отмечает большое количество мусора на улицах. Любовь говорит, что практически все азиаты (кроме японцев) бросают мусор там же, где и идут.
«У нас поселок закрытый и там чисто. Но когда выходишь и поворачиваешь за угол, то чаще всего на дороге видишь мусор. В торговом центре нет мусорных корзин. В итоге местные жители выбрасывают мусор прямо на пол. Понятно, что в туристических местах и торговых центрах это сразу же стараются убрать. Но, если завернуть на какую-нибудь улицу, то там все в мусоре.
Сейчас этого меньше, но нужно время, чтобы менталитет местных перестроился, и они научились убирать за собой».
Еще один минус — мало тротуаров. В туристических местах они есть, говорит Любовь, а там, где живет ее семья — тротуаров нет вообще.
«То есть, ты идешь по дороге, а в это время мимо тебя пролетают байки с машинами».
Еще в Паттайе дорогое образование и не везде оно качественное. Красноярка говорит, что ее знакомая — мать четверых детей — устроилась в «простенькую» школу и образование там не очень хорошего качества. Единственный плюс — уроки проводят на тайском и английском языках.
«Мой сын учится в российской онлайн-школе. Мы платим 40 тысяч рублей за учебный год. Местные девчонки мне рассказывали, что за начальную школу они платят 60 тысяч рублей за 3 месяца. Обучение детей постарше обходится в 30 тысяч бат в 3 месяца — это около 100 тысяч рублей. Родители старшеклассников отдают 50-60 тысяч бат в квартал. 12-летний ребенок знакомых ходит, наверное, в лучшую школу в Паттайе. Они платят 1 миллион бат или 3 миллиона рублей в год. За обучение детей в младших классах там отдают 500-600 тысяч бат — это 1,5 миллиона рублей в год. В этой школе работают учителя, окончившие Гарвард и Оксфорд».
Еще, продолжает красноярка, в Паттайе мало качественных салонов красоты. В итоге Любовь и ее знакомые россиянки ходят к соотечественницам.
«Мне нравится, что в Паттайе очень тепло. Моя семья постоянно дышит морским воздухом и у меня больше не заложен нос. Здесь постоянно зелень и яркие краски вокруг».
Еще один плюс — всегда свежие и спелые фрукты. Речь идет о манго, ананасах, бананах и папайе. При этом Любовь говорит, что привозные фрукты в Паттайе не очень хорошего качества.
«Например, выбор яблок тут небольшой и чаще всего они как пластиковые. Покупали мы сливы, и они словно каменные — есть их просто невозможно. Я положила их, чтобы они поспели, но они так и не созрели. Если говорить об овощах, то огурцы и помидоры здесь в большинстве случаев неспелые. Есть хорошие помидоры черри, а все остальные невкусные. При этом другой зелени очень много — но это местное и мы это не берем, так как мы не знаем, что это».
Среди плюсов красноярка выделяет очень дешевое куриное и свиное мясо. Килограмм свинины стоит от 180 до 250 рублей.
«На туристическом рынке можно найти много кальмаров, осьминогов и крабов. Также много форели — она продается и в крупных магазинах».
Также красноярке нравится, что в Паттайе есть атмосфера праздника, большое количество развлечений и много массажных салонов.
Любовь признается, что скучает по индейке. Она говорит, что в Паттайе продают только крупную замороженную индейку, которая стоит около 10 тысяч рублей.
«Также мне не хватает черного хлеба. Найти здесь хороший и вкусный хлеб очень сложно. Он тут какой-то резиновый. Однажды я сама хотела испечь хлеб и когда искала муку, увидела, что она тут практически вся с какими-то отбеливателями и добавками. Чистую муку не так просто найти».
Еще одним открытием для нее стало то, что в Паттайе очень дорогой чай в пакетиках и нет вкусного горького шоколада, как в России.
«Еще здесь нет нашего удобного 2gis, только Google Карты, которые непродуманные и неудобные. Нет „Авито“, где мы можем купить, продать и арендовать. Приходится заходить в соцсети и часами искать по миллионам группам „купи-продай“ то, что тебе нужно. Это какой-то кошмар».
Еще в Паттайе ей не хватает конкретики, пунктуальности и точности.
«Если появилось желание переехать, то надо пробовать и переезжать. А почему нет? Когда еще появятся возможность и желание? Это возможность получить новые эмоции и развитие. Единственное, нужно морально подготовиться к тому, что первые 3-5 месяцев будет сложно. Все-таки здесь нет твоего окружения, надо все узнавать с нуля. Первое время постоянно приходится ходить по магазинам с переводчиком — потому что все на тайском языке. С другой стороны, в туристических зонах много вывесок на русском языке и даже газету печатают на нашем»
Тем, которые планируют переехать в Таиланд, Любовь советует максимально собрать деньги. На первое время они особенно нужны тем, у кого нет возможностей зарабатывать удаленно.
«Кто удаленно работает, им проще, они хоть куда могут поехать. Какую сумму нужно на первое время? Если семья не слишком большая, то для спокойствия нужно около 2 миллионов рублей. Когда начнешь зарабатывать, будет проще».
Для нормальной жизни в Паттайе, по мнению красноярки, достаточно знать английский на базовом уровне.