Красноярск попал в топ-5 городов с самыми дорогими свиданиями

Posted 7 февраля, 08:05
Published 7 февраля, 08:05
Modified 7 февраля, 08:10
Updated 7 февраля, 08:10
Исследование провел сервис 2ГИС. Дороже всего свидание обходится жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет из семи роз потребуется не менее 6 990 рублей. На втором и третьем местах Владивосток и Тольятти — романтический вечер обойдется 6 085 и 6 006 рублей соответственно.
Красноярск расположился на четвертом месте. Ужин и букет роз будет стоить в среднем 5 914 рублей.
Дешевле всего организовать свидание в Махачкале — жителям придется потратить 4 396 рублей.
По сравнению с 2024 годом средняя стоимость свидания выросла на 466 рублей или на 9,4%.