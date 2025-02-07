Красноярск попал в топ-5 городов с самыми дорогими свиданиями

Исследование провел сервис 2ГИС. Дороже всего свидание обходится жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет из семи роз потребуется не менее 6 990 рублей. На втором и третьем местах Владивосток и Тольятти — романтический вечер обойдется 6 085 и 6 006 рублей соответственно.