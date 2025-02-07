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Posted 7 февраля, 08:05

Published 7 февраля, 08:05

Modified 7 февраля, 08:10

Updated 7 февраля, 08:10

Красноярск попал в топ-5 городов с самыми дорогими свиданиями

Красноярск попал в топ-5 городов с самыми дорогими свиданиями

7 февраля 2025, 08:05
Фото: 1MI.
Аналитики подсчитали, сколько будет стоить романтический вечер в Красноярске и других городах.

Исследование провел сервис 2ГИС. Дороже всего свидание обходится жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет из семи роз потребуется не менее 6 990 рублей. На втором и третьем местах Владивосток и Тольятти — романтический вечер обойдется 6 085 и 6 006 рублей соответственно.

Красноярск расположился на четвертом месте. Ужин и букет роз будет стоить в среднем 5 914 рублей.

Фото: 2ГИС

Дешевле всего организовать свидание в Махачкале — жителям придется потратить 4 396 рублей.

По сравнению с 2024 годом средняя стоимость свидания выросла на 466 рублей или на 9,4%.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Рестораны#Цветы#Свидание
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