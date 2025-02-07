Красноярцы тратят на онлайн-покупки по 40 тысяч в месяц

Такими данными с «ПМ» поделились аналитики «Авито Товаров». Большинство красноярцев, около 70%, ежемесячно тратят на онлайн-покупки до 10 000 рублей в месяц. 25% отметили, что на покупки в интернете в месяц тратят от 10 до 20 000 рублей. Еще 3% тратят 20-30 тысяч рублей в месяц, а 2% — 30-40 тысяч рублей.