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Posted 7 февраля, 12:29

Published 7 февраля, 12:29

Modified 7 февраля, 12:31

Updated 7 февраля, 12:31

Красноярцы тратят на онлайн-покупки по 40 тысяч в месяц

Красноярцы тратят на онлайн-покупки по 40 тысяч в месяц

7 февраля 2025, 12:29
Фото: 1MI.
Жители Красноярска ежемесячно тратят от 8 до 40 тысяч рублей на онлайн-покупки.

Такими данными с «ПМ» поделились аналитики «Авито Товаров». Большинство красноярцев, около 70%, ежемесячно тратят на онлайн-покупки до 10 000 рублей в месяц. 25% отметили, что на покупки в интернете в месяц тратят от 10 до 20 000 рублей. Еще 3% тратят 20-30 тысяч рублей в месяц, а 2% — 30-40 тысяч рублей.

В среднем на онлайн-покупки красноярцы тратят около 8 785 рублей в месяц.

В основном жители покупают в онлайн-магазинах одежду и обувь. Еще они предпочитают приобретать там подарки, косметику, спортивные товары, товары для хобби, бытовую технику и электронику.

При этом 31% красноярцев совершают онлайн-покупки импульсивно. А 41% признался, что на финальное решение о покупке влияет реклама.

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