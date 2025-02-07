Красноярцы тратят на онлайн-покупки по 40 тысяч в месяц

Posted 7 февраля, 12:29
Published 7 февраля, 12:29
Modified 7 февраля, 12:31
Updated 7 февраля, 12:31
Такими данными с «ПМ» поделились аналитики «Авито Товаров». Большинство красноярцев, около 70%, ежемесячно тратят на онлайн-покупки до 10 000 рублей в месяц. 25% отметили, что на покупки в интернете в месяц тратят от 10 до 20 000 рублей. Еще 3% тратят 20-30 тысяч рублей в месяц, а 2% — 30-40 тысяч рублей.
В среднем на онлайн-покупки красноярцы тратят около 8 785 рублей в месяц.
В основном жители покупают в онлайн-магазинах одежду и обувь. Еще они предпочитают приобретать там подарки, косметику, спортивные товары, товары для хобби, бытовую технику и электронику.
При этом 31% красноярцев совершают онлайн-покупки импульсивно. А 41% признался, что на финальное решение о покупке влияет реклама.