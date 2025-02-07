Лолита заявила, что ничего не заработает с концертов в Красноярске и Томске

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кемерове. По словам Милявской, она получила письмо от организаторов, в котором было сказано, что выступление отменено из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Певица добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменили по техническим причинам.