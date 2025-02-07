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Posted 7 февраля, 03:16

Published 7 февраля, 03:16

Modified 7 февраля, 03:16

Updated 7 февраля, 03:16

Лолита заявила, что ничего не заработает с концертов в Красноярске и Томске

Лолита заявила, что ничего не заработает с концертов в Красноярске и Томске

7 февраля 2025, 03:16
Фото: соцсети Лолиты Милявской.
Лолита Милявская призналась, что после отмены выступлений в Кузбассе она практически ничего не заработает с концертов в Томске и Красноярске.

25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».

В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице.

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кемерове. По словам Милявской, она получила письмо от организаторов, в котором было сказано, что выступление отменено из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Певица добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменили по техническим причинам.

5 февраля Лолита опубликовала в своих соцсетях видеосообщение. В нем певица рассказала, что обычно расходы делятся на тур. Сюда входит перевозка звукового и светового оборудования, зарплата сотрудникам, реклама в каждом городе.

«Поскольку концерты были сорваны, теперь все расходы делятся только между двумя концертами. Получается, что я буду петь бесплатно. Но, я хочу вам сказать, Томск и Красноярск. Я сделаю это с огромным уважением и удовольствием к вам».

Также певица заявила, что решила не снижать качество концертов, поэтому в Красноярск и Томск привезут световое и звуковое оборудование.

Выступление Милявской в Красноярске запланировано на 11 февраля в «Гранд Холл Сибирь». Судя по данным сайта kassir.ru, большая часть билетов продано. На момент написания материала доступно было 143 билета в партер и 144 билета в амфитеатр.

На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого концерты Лолиты и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске.

Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Концерты#Елена Пензина#Отмена концерта#Скандал#Лолита#Томск#Лолита Милявская
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