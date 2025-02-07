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Posted 7 февраля, 12:18

Published 7 февраля, 12:18

Modified 7 февраля, 12:41

Updated 7 февраля, 12:41

На Саяно-Шушенской ГЭС заявили, что не могут отремонтировать швы в плотине

На Саяно-Шушенской ГЭС заявили, что не могут отремонтировать швы в плотине

7 февраля 2025, 12:18
Фото: rushydro.ru.
Енисейское управления Ростехнадзора нашло негерметичные швы в плотине Саяно-Шушенской ГЭС и потребовало устранить нарушение. На ГЭС заявляют, что не могут этого сделать, поэтому обратились в суд, чтобы оспорить решение.

О заявлении рассказали в Арбитражном суде Красноярского края. Представители ГЭС указали в иске, что в октябре 2024 года Ростехнадзор устроил проверку и выдал предписание об устранении нарушений, в числе которых отметил, что «не обеспечена герметичность швов перекрытия в помещении гидроподъемников ГА 1 на гребне плотины». Нарушения потребовали устранить до 26 октября 2025 года.

ГЭС заявляет, что они проводили ремонт, но «несмотря на множество разнообразных применяемых технологий, в том числе мировых практик, стойкого положительного результата добиться не удалось».

  • Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего — самая мощная электростанция России. Ее мощность — 6400 МВт, высота плотины 242 метра.
#Владислав Савончик#Ремонт#Арбитражный суд#Плотина#Краноярский край#Саяно-Шушенская ГЭС#Ростехнадзор
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