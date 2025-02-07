На Саяно-Шушенской ГЭС заявили, что не могут отремонтировать швы в плотине

Posted 7 февраля, 12:18
Published 7 февраля, 12:18
Modified 7 февраля, 12:41
Updated 7 февраля, 12:41
О заявлении рассказали в Арбитражном суде Красноярского края. Представители ГЭС указали в иске, что в октябре 2024 года Ростехнадзор устроил проверку и выдал предписание об устранении нарушений, в числе которых отметил, что «не обеспечена герметичность швов перекрытия в помещении гидроподъемников ГА 1 на гребне плотины». Нарушения потребовали устранить до 26 октября 2025 года.
ГЭС заявляет, что они проводили ремонт, но «несмотря на множество разнообразных применяемых технологий, в том числе мировых практик, стойкого положительного результата добиться не удалось».