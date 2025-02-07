На Саяно-Шушенской ГЭС заявили, что не могут отремонтировать швы в плотине

О заявлении рассказали в Арбитражном суде Красноярского края. Представители ГЭС указали в иске, что в октябре 2024 года Ростехнадзор устроил проверку и выдал предписание об устранении нарушений, в числе которых отметил, что «не обеспечена герметичность швов перекрытия в помещении гидроподъемников ГА 1 на гребне плотины». Нарушения потребовали устранить до 26 октября 2025 года.