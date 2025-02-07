Новый «Дивногорский экспресс» выйдет в первый рейс 8 февраля

Отправляться со станции Красноярск поезд будет в 10:38, прибывать в Овсянку в 11:15, в Дивногорск — в 11:30. В обратном направлении: отправление из Дивногорска — в 13:38, прибытие на станцию Овсянка в 13:52, прибытие на станцию Красноярск 14:25.