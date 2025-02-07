Новый «Дивногорский экспресс» выйдет в первый рейс 8 февраля

Posted 7 февраля, 04:38
Published 7 февраля, 04:38
Modified 7 февраля, 04:40
Updated 7 февраля, 04:40
В маршрут войдут только три станции, на которых будет производиться посадка и высадка пассажиров — Красноярск, Овсянка и Дивногорск.
Как рассказали в КрасЖД, путешествие на экспрессе выходного дня — это дополнительная возможность для туристов и жителей Красноярска с комфортом совершить поездку, увидеть Енисей и Ману, Столбы, побывать в Национальном центре писателя В. П. Астафьева и на набережной Дивногорска.
В пути следования пассажиры могут воспользоваться дополнительной услугой: для них проведут экскурсию профессиональные гиды, которые расскажут о местных достопримечательностях, об истории Красноярска, о строительстве пассажирской ветки Красноярск-Дивногорск и Красноярской ГЭС, о жизни и творчестве Виктора Астафьева.
Расписание субботнего экспресса составлено так, чтобы все желающие смогли вернуться на нем обратно в Красноярск после прогулки по Дивногорску или посещения Овсянки.
Отправляться со станции Красноярск поезд будет в 10:38, прибывать в Овсянку в 11:15, в Дивногорск — в 11:30. В обратном направлении: отправление из Дивногорска — в 13:38, прибытие на станцию Овсянка в 13:52, прибытие на станцию Красноярск 14:25.