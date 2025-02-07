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Posted 7 февраля, 04:38

Published 7 февраля, 04:38

Modified 7 февраля, 04:40

Updated 7 февраля, 04:40

Новый «Дивногорский экспресс» выйдет в первый рейс 8 февраля

Новый «Дивногорский экспресс» выйдет в первый рейс 8 февраля

7 февраля 2025, 04:38
Фото: КрасЖД.
8 февраля новый ускоренный электропоезд КрасЖД «Дивногорский экспресс» совершит свой первый рейс из Красноярска в Дивногорск. Он начнет курсировать между городами по субботам.

В маршрут войдут только три станции, на которых будет производиться посадка и высадка пассажиров — Красноярск, Овсянка и Дивногорск.

Как рассказали в КрасЖД, путешествие на экспрессе выходного дня — это дополнительная возможность для туристов и жителей Красноярска с комфортом совершить поездку, увидеть Енисей и Ману, Столбы, побывать в Национальном центре писателя В. П. Астафьева и на набережной Дивногорска.

В пути следования пассажиры могут воспользоваться дополнительной услугой: для них проведут экскурсию профессиональные гиды, которые расскажут о местных достопримечательностях, об истории Красноярска, о строительстве пассажирской ветки Красноярск-Дивногорск и Красноярской ГЭС, о жизни и творчестве Виктора Астафьева.

Расписание субботнего экспресса составлено так, чтобы все желающие смогли вернуться на нем обратно в Красноярск после прогулки по Дивногорску или посещения Овсянки.

Отправляться со станции Красноярск поезд будет в 10:38, прибывать в Овсянку в 11:15, в Дивногорск — в 11:30. В обратном направлении: отправление из Дивногорска — в 13:38, прибытие на станцию Овсянка в 13:52, прибытие на станцию Красноярск 14:25.

#Владислав Савончик
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