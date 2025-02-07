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Posted 7 февраля, 12:13

Published 7 февраля, 12:13

Modified 7 февраля, 12:39

Updated 7 февраля, 12:39

Пятого погибшего ребенка из Красной Сопки похоронили

Пятого погибшего ребенка из Красной Сопки похоронили

7 февраля 2025, 12:13
Фото: Мария Ленц, ngs24.ru.
Сюжет
Отравление семьи
В поселке Красная Сопка похоронили погибшего трехмесячного малыша семьи, где в сентябре 2024 года от отравления погибли четверо детей.

Как сообщали в СК, вечером 1 февраля мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила сына без признаков жизни. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре добавили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет — эксперты пришли к выводу, что они отравились после использования в комнатах дихлофоса. Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети.

О похоронах сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселения Олега Пономарева. Малыша похоронили рядом с погибшими тремя старшими сестрами и братом — их похоронили в одну могилу.

Ранее журналисты побывали в селе Красная Сопка и рассказали, как местные жители отреагировали на новую трагедию. Жители в основном говорили, что произошедшее у них вызвало шок, а о семье отзывались положительно. Но некоторые были ожесточены и считали, что в семье есть какая-то проблема.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#Похороны#Красная Сопка#Погибший#Отравление семьи
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