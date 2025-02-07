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Posted 7 февраля, 10:21

Published 7 февраля, 10:21

Modified 7 февраля, 10:38

Updated 7 февраля, 10:38

Три торговых центра Красноярска попались на загрязнении воздуха во время НМУ

Три торговых центра Красноярска попались на загрязнении воздуха во время НМУ

7 февраля 2025, 10:21
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске торговые центры «Авиатор», «Комсомольский» и «ПокровSky» попались на загрязнении воздуха. Минэкологии зафиксировало около зданий превышение вредных веществ в период «черного неба».

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ТЦ «Авиатор» и «Комсомольский» оборудовали котельные в цокольных помещениях и вывели трубы на крышу. Собственники объяснили, что не стали присоединяться к городской теплосети из-за высокой стоимости подключения.

«Организации не позаботились об очистке выбросов, полагая, что дизельное топливо природе и человеку не вредит. Однако передвижная лаборатория краевого министерства экологии продолжала фиксировать вокруг комплексов превышения СанПиН в воздухе», — сообщили в прокуратуре.

На преставления прокурора собственники не отреагировали и заявили, что котлы современные и возможности их доработки нет. Тогда прокурор обратился в суд. Суд обязал «устранить вредное воздействие от источников загрязнения».

Ранее, как отмечают в ведомстве, суд обязал владельца торгового центра «ПокровSky» прекратить эксплуатацию котлов без газоочистки.

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#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#Прокуратура#Загрязнение воздуха#Торговые центры
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