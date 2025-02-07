Три торговых центра Красноярска попались на загрязнении воздуха во время НМУ

Posted 7 февраля, 10:21
Published 7 февраля, 10:21
Modified 7 февраля, 10:38
Updated 7 февраля, 10:38
Прокуратура провела проверку и выяснила, что ТЦ «Авиатор» и «Комсомольский» оборудовали котельные в цокольных помещениях и вывели трубы на крышу. Собственники объяснили, что не стали присоединяться к городской теплосети из-за высокой стоимости подключения.
«Организации не позаботились об очистке выбросов, полагая, что дизельное топливо природе и человеку не вредит. Однако передвижная лаборатория краевого министерства экологии продолжала фиксировать вокруг комплексов превышения СанПиН в воздухе», — сообщили в прокуратуре.
На преставления прокурора собственники не отреагировали и заявили, что котлы современные и возможности их доработки нет. Тогда прокурор обратился в суд. Суд обязал «устранить вредное воздействие от источников загрязнения».
Ранее, как отмечают в ведомстве, суд обязал владельца торгового центра «ПокровSky» прекратить эксплуатацию котлов без газоочистки.