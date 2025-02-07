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Posted 7 февраля, 02:27

Published 7 февраля, 02:27

Modified 7 февраля, 02:27

Updated 7 февраля, 02:27

Красноярцам пообещали теплую погоду в предстоящие выходные

В Красноярске в выходные отступят морозы и придет потепление. Вот прогноз

7 февраля 2025, 02:27
Фото: prmira.ru.

Красноярцам пообещали теплую погоду в предстоящие выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 8 и 9 февраля.

По информации gismeteo, в субботу, 7 февраля, в Красноярске утром будет еще довольно холодно — около -20. Однако уже днем температура воздуха составит -11 градусов, а вечером -10.

В ночь на воскресенье станет еще теплее — около -7 градусов и пойдет снег. Утром ожидается около -8, но уже днем температура воздуха вновь составит -7 градусов. К вечеру ожидается небольшое похолодание — до -9.

Фото: gismeteo.ru

В субботу погода будет практически безветренной. В воскресенье скорость ветра составит 5-8 м/с.

  • Ранее синоптик Дмитрий Ульянов рассказал, какая погода будет в Красноярске в начале следующей недели. Также он объяснил, с чем было связано сильное похолодание в Красноярске на прошлой неделе.
  • Тут мы рассказали, какая погода ждет Красноярск в ближайшие дни по версии метеосервисов.
  • А здесь мы опубликовали предварительный прогноз на февраль от Дмитрия Ульянова.
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