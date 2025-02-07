В Красноярске в выходные отступят морозы и придет потепление. Вот прогноз

Posted 7 февраля, 02:27
Published 7 февраля, 02:27
Modified 7 февраля, 02:27
Updated 7 февраля, 02:27
По информации gismeteo, в субботу, 7 февраля, в Красноярске утром будет еще довольно холодно — около -20. Однако уже днем температура воздуха составит -11 градусов, а вечером -10.
В ночь на воскресенье станет еще теплее — около -7 градусов и пойдет снег. Утром ожидается около -8, но уже днем температура воздуха вновь составит -7 градусов. К вечеру ожидается небольшое похолодание — до -9.
В субботу погода будет практически безветренной. В воскресенье скорость ветра составит 5-8 м/с.