В Красноярске водитель выезжал со двора и спровоцировал ДТП. Четверо пострадали

Posted 7 февраля, 03:47
Published 7 февраля, 03:47
Modified 7 февраля, 06:26
Updated 7 февраля, 06:26
Инцидент произошел накануне, 6 февраля, в районе дома №28 на улице Взлетной. Предварительно, 42-летний водитель «Киа» выезжал со двора и не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка столкнулась с «Мерседесом».
В ДТП пострадали водитель и пассажир «Киа». Двух пассажиров «Мерседеса» с травмами доставили в больницу. По данным ГАИ, они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Сейчас сотрудники ДПС проводят доследственную проверку.