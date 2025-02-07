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Posted 7 февраля, 03:47

Published 7 февраля, 03:47

Modified 7 февраля, 06:26

Updated 7 февраля, 06:26

Четыре человека пострадали в ДТП на Взлетной

В Красноярске водитель выезжал со двора и спровоцировал ДТП. Четверо пострадали

7 февраля 2025, 03:47
Фото: t.me/mvd_24.

Четыре человека пострадали в ДТП на Взлетной

В Красноярске на Взлетной произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Двое пассажиров госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел накануне, 6 февраля, в районе дома №28 на улице Взлетной. Предварительно, 42-летний водитель «Киа» выезжал со двора и не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка столкнулась с «Мерседесом».

Видео: ЧП Красноярск.

В ДТП пострадали водитель и пассажир «Киа». Двух пассажиров «Мерседеса» с травмами доставили в больницу. По данным ГАИ, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас сотрудники ДПС проводят доследственную проверку.

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