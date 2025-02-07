В Красноярске впервые пройдет финал Гран-при по фигурному катанию

В субботу, 15 февраля, зрителей порадуют танцевальные дуэты, среди которых Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые дебютировали на красноярском этапе Гран-при в ноябре 2024 года. Также в этот день фигуристки представят короткие программы, а мужчины — произвольные. На льду можно будет увидеть Софью Акатьеву, Аделию Петросян, Анну Фролову, Алину Горбачеву и других известных спортсменок. Вечером состоится награждение победителей в мужском одиночном катании.