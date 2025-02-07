В Красноярске впервые пройдет финал Гран-при по фигурному катанию

Posted 7 февраля, 04:32
Published 7 февраля, 04:32
Modified 7 февраля, 04:34
Updated 7 февраля, 04:34
Первыми на лед выйдут пары с короткой программой. В пятницу, 14 февраля, зрители смогут увидеть сильнейших фигуристов страны, в том числе Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также Наталью Хабибуллину и Илью Княжука.
В тот же день мужчины покажут свои короткие программы. На лед выйдут победитель омского чемпионата России Владислав Дикиджи, известный своим четверным акселем, бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк, а также Петр Гуменник, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и другие.
В субботу, 15 февраля, зрителей порадуют танцевальные дуэты, среди которых Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые дебютировали на красноярском этапе Гран-при в ноябре 2024 года. Также в этот день фигуристки представят короткие программы, а мужчины — произвольные. На льду можно будет увидеть Софью Акатьеву, Аделию Петросян, Анну Фролову, Алину Горбачеву и других известных спортсменок. Вечером состоится награждение победителей в мужском одиночном катании.
В воскресенье, 16 февраля, пары, танцевальные дуэты и женщины покажут свои произвольные программы. Завершится финал Гран-при церемонией награждения победителей и призеров. Приобрести билеты на финал Гран-при можно здесь.
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