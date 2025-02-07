В Красноярске задержали мужчину, которого называли «маньяком» из Зеленой рощи

Сама девочка в беседе с ТВК рассказала, что незнакомец не давал ей пройти и задел плечом, когда она от него убегала. После этого она начала звонить в дверь своей квартиры, и мужчина скрылся. Мама школьницы заявила, что теперь другие девочки из их подъезда ходят в школу в сопровождении взрослых.