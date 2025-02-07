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Posted 7 февраля, 06:14

Published 7 февраля, 06:14

Modified 7 февраля, 06:42

Updated 7 февраля, 06:42

В Красноярске задержали мужчину, которого называли «маньяком» из Зеленой рощи

В Красноярске задержали мужчину, которого называли «маньяком» из Зеленой рощи

7 февраля 2025, 06:14
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярске задержали мужчину, который якобы преследовал детей в Зеленой роще и не давал пройти 15-летней школьнице. Местные жители писали, что в микрорайоне появился «маньяк» и переставали отпускать детей одних в школу.

26 января в соцсетях появились сообщения о том, что во дворе на Мате Залки полицейские якобы ловят «маньяка», который «насилует детей». Позднее в полиции назвали эту информацию фейком и сказали, что полицейские приезжали во двор из-за другой «оперативной работы».

Однако в чатах жителей Зеленой рощи появились новые сообщения. В них местные жители сообщили, что 27 января некий мужчина не давал пройти 15-летней школьнице в подъезде, но его спугнули.

Сама девочка в беседе с ТВК рассказала, что незнакомец не давал ей пройти и задел плечом, когда она от него убегала. После этого она начала звонить в дверь своей квартиры, и мужчина скрылся. Мама школьницы заявила, что теперь другие девочки из их подъезда ходят в школу в сопровождении взрослых.

Некий мужчина в тот день попал на камеру наблюдения. Школьница уверена, что это именно тот человек, который не давал ей пройти. Теперь школьницу всегда сопровождают взрослые, потому что она боится выходить даже в подъезд.

7 февраля в полиции сообщили, что установили личность мужчины, который якобы преследовал детей в Зеленой роще. Им оказался 45-летний житель Солнечного.

Красноярец объяснил полицейским, что заходил в подъезд дома на Ястынской, потому что искал там квартиру старого знакомого — точный адрес забыл, но помнил, как выглядит входная дверь.

Видео: t.me/mvd_24.
«Зашел в подъезд по своим делам. Поднялся на 10 этаж, не увидел знакомой квартиры, надел капюшон и пошел вниз. По дороге встретил девушку, которая шла мне навстречу. Я с ней разминулся и ушел по своим делам. Прошу прощения, если кого-то напугал своим поведением».

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что красноярца не задержали, а только доставили в отделение, где опросили и отпустили.

«Да, это тот мужчина, который был на видео из подъезда. Проверка продолжается».

В полиции также добавили, что других заявлений и сообщений, связанных с действиями мужчины, им не поступало.

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