В Красноярском крае ожидаются штормовой ветер и метель. А что в Красноярске?

Posted 7 февраля, 01:58
Published 7 февраля, 01:58
Modified 7 февраля, 01:59
Updated 7 февраля, 01:59
По информации ведомства, днем 7 февраля и на протяжении суток 8 февраля на юге Таймыра будет бушевать сильный южный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 25 м/с и более.
В МЧС отмечают, что из-за погодных условий на автодороге «Норильск — Алыкель» могут ввести ограничения.
В Красноярске сегодня, 7 февраля, ветер будет слабый. Днем температура воздуха составит -12…-14 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег.