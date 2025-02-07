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Posted 7 февраля, 01:58

Published 7 февраля, 01:58

Modified 7 февраля, 01:59

Updated 7 февраля, 01:59

В Красноярском крае ожидаются штормовой ветер и метель. А что в Красноярске?

В Красноярском крае ожидаются штормовой ветер и метель. А что в Красноярске?

7 февраля 2025, 01:58
Фото: 1MI.
На севере Красноярского края в ближайшее время ожидаются сильный ветер и метель. МЧС получило экстренное сообщение об опасных явлениях погоды.

По информации ведомства, днем 7 февраля и на протяжении суток 8 февраля на юге Таймыра будет бушевать сильный южный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 25 м/с и более.

В МЧС отмечают, что из-за погодных условий на автодороге «Норильск — Алыкель» могут ввести ограничения.

В Красноярске сегодня, 7 февраля, ветер будет слабый. Днем температура воздуха составит -12…-14 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег.

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