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Posted 7 февраля, 08:10

Published 7 февраля, 08:10

Modified 7 февраля, 16:10

Updated 7 февраля, 16:10

В России могут ввести сокращенную рабочую неделю. Что говорят в Госдуме?

В России могут ввести сокращенную рабочую неделю. Что говорят в Госдуме?

7 февраля 2025, 08:10
Фото: 1MI.
В России предложили перейти на 36-часовую рабочую неделю. Депутаты Госдумы уже разработали соответствующий законопроект.

Нормальная продолжительность рабочего времени в России составляет 40 часов в неделю.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Lenta.ru сообщила, что законопроект планируют внести на рассмотрение после завершения СВО.

Бессараб считает, что перейти на 36-часовую неделю могут офисные сотрудники и те, кто занят в торговле, а также в сфере услуг.

«Однако это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции».

Парламентарий обратила внимание на опыт европейских стран, где после сокращения рабочей недели сотрудники стали быстрее выполнять задачи и меньше отвлекаться. При этом их эффективность не уменьшилась.

По мнению депутата, сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей, учитывая дефицит кадров.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила перейти на 4-дневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Парламентарий считает, что для многих работающих матерей четырехдневка станет спасением.

Вы поддерживаете переход на 36-часовую рабочую неделю?
Проголосовало: 34 чел.
#Никита Алексеев#Опросы#Город#Люди#Общество#Работа#Красноярский край#Россия
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