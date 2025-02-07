В сети снова обсуждают версию о ритуальном убийстве пяти сожженных мальчиков

В начале мая обгоревшие останки детей нашли в коллекторе на пустыре в паре сотен метров от школы, где они учились. Следователи предположили, что школьники играли с взрывоопасным веществом. В то, что дети сгорели в коллекторе, поверили не все семьи. Подробнее об этой трагедии читайте тут.