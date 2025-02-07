В сети снова обсуждают версию о ритуальном убийстве пяти сожженных мальчиков

Posted 7 февраля, 06:48
Published 7 февраля, 06:48
Modified 7 февраля, 09:12
Updated 7 февраля, 09:12
В апреле 2005 года в Красноярске пропали пятеро мальчиков в возрасте 9–12 лет. В тот день школьники пошли гулять, но домой не вернулись. Детей три недели искали волонтеры, спасатели, знакомые и сотрудники полиции.
В начале мая обгоревшие останки детей нашли в коллекторе на пустыре в паре сотен метров от школы, где они учились. Следователи предположили, что школьники играли с взрывоопасным веществом. В то, что дети сгорели в коллекторе, поверили не все семьи. Подробнее об этой трагедии читайте тут.
У журналиста и экс-сотрудника программы «Вести. Дежурная часть» Павла Брыкина вышло видеорасследование об этой истории. Брыкин заявляет, что у трагедии минимум пять признаков ритуального убийства — он ссылается на адвокатские ходатайства и показания, которые, по его словам, приобщены к делу.
Первый признак — дату гибели детей журналист связывает с неким национальным праздником. Второй — экспертизы якобы установили обескровливание тел.
«Третий признак — пытки детей, экспертизы показали раздробление костей. Четвертый признак — обгоревшие останки выкинули после похищения и убийства, и пятый признак, указывающий на ритуальное убийство красноярских школьников — дети похищены группой преступников», — заявляет журналист.
Вот полный ролик Брыкина:
Расследование возобновили из-за новых обстоятельств, которые удалось установить. Какие именно это обстоятельства, СК пока не раскрывает. Сейчас уголовное дело расследует центральный аппарат СК.