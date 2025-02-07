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Posted 7 февраля, 08:42

Published 7 февраля, 08:42

Modified 7 февраля, 09:09

Updated 7 февраля, 09:09

Вертолетную площадку строят на крыше офиса «Русгидро» в Красноярске

Вертолетную площадку строят на крыше офиса «Русгидро» в Красноярске

7 февраля 2025, 08:42
Фото: prmira.ru.
Компания «Русгидро» строит вертолетную площадку на крыше штаб-квартиры на улице Перенсона в Красноярске.

В середине ноября 2024 года «УК Гидроогк» (дочернее предприятие «Русгидро») опубликовала тендер на разработку рабочей, сметной и эксплуатационной документации для устройства вертолетной площадки.

Фото: prmira.ru

Стоимость этих работ — 33,9 миллиона рублей. Контракт действует до конца апреля 2025 года. Детали договора не уточняются.

Ранее стало известно, что «Русгидро» планирует освободить свой офис в Москве и переехать в Красноярск в середине 2025 года.

  • «Русгидро» потратило на переезд в Красноярск свыше 16 миллиардов рублей.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Русгидро#Переезд#Тендер#Вертолетная площадка
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