Вертолетную площадку строят на крыше офиса «Русгидро» в Красноярске

Posted 7 февраля, 08:42
Published 7 февраля, 08:42
Modified 7 февраля, 09:09
Updated 7 февраля, 09:09
В середине ноября 2024 года «УК Гидроогк» (дочернее предприятие «Русгидро») опубликовала тендер на разработку рабочей, сметной и эксплуатационной документации для устройства вертолетной площадки.
Стоимость этих работ — 33,9 миллиона рублей. Контракт действует до конца апреля 2025 года. Детали договора не уточняются.
Ранее стало известно, что «Русгидро» планирует освободить свой офис в Москве и переехать в Красноярск в середине 2025 года.