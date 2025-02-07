Жена главы сельсовета не смогла жить в деревне под Красноярском и уехала в город

Posted 7 февраля, 09:22
Published 7 февраля, 09:22
Modified 7 февраля, 10:05
Updated 7 февраля, 10:05
Телеграм-канал «Борус. Люди» опубликовал несколько роликов жены Александра Ирбеткина. В них Екатерина заявила, что за 1,5 года жизни в Камарчаге не смогла найти общий язык с местными жителями.
«Мне просто не о чем было разговаривать с этими людьми. Ни с кем не общаясь 1,5 года, я себя почувствовала социопаткой. Это был очень тяжелый период в моей жизни».
По заявлению Екатерины, она окончательно решила переехать в город после случая в минувшие выходные.
Ночью местные жители разбудили ее супруга из-за потопа и он уехал решать эту проблему. На следующий день женщина в чате попросила людей не беспокоить Александра в нерабочее время. Однако, жалуется Екатерина, ее слова вызвали негативную реакцию.
«Я считаю, что очень грамотно написала. Никого не обидела, на что в этом чате на меня просто обрушилась реально стая собак. Что мне только там не написали. У меня такое ощущение было, что я на улицу сейчас выйду и меня палками просто изобьют.
Очень сложно мне донести до этих людей, что так не делается. Я живу в городе, если у меня прорвет трубу, я же не побегу к губернатору решать этот вопрос. Для этого есть специальные службы. Цивилизованное общество должно это понимать и осознавать. У каждого человека есть личная жизнь».
Екатерина добавила, что больше не приедет в поселок. «Проспект Мира» попытался связаться с Александром Ирбеткиным, однако оперативно получить его комментарий не удалось.
В соцсетях многие люди не поддержали его жену:
«Добро пожаловать в реальность!»
«Думала, в сказку попала?»
«Камарчага — это ещё далеко не самый плохой вариант»
«К сожалению, в деревнях и поселках вот так… Глава сам прибегает и начинает разруливать. Потому что большинство служб уже даже дежурки посокращали»
«Столбовая дворянка»
«В чём проблема? Чемодан, вокзал, культурное место»
«Нет ничего хуже, чем непредсказуемая жена. После фразы „стая собак“ должен быть рассмотрен вопрос о прекращении полномочий главы»
Однако часть пользователей считают, что женщина права, и поддержали ее решение переехать в город:
«Да все правильно она говорит»
«Доля правды в её словах есть. Мир несправедлив. Нет гармонии»
«Интересно, а сколько комментаторов поехали на работу, если бы их ночью вызвали?»
Правильно сделала, что уехала. Нормальные люди, которые хотят чего-то добиться в жизни, бегут из таких мест»