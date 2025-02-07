prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 07:13

Published 7 февраля, 07:13

Modified 7 февраля, 07:19

Updated 7 февраля, 07:19

Жительница края отсудила трехкратную стоимость курса по маникюру

Жительница края отсудила трехкратную стоимость курса по маникюру

7 февраля 2025, 07:13
Фото: 1MI.
В Ачинске местная жительница отсудила трехкратную стоимость курса по ногтевому сервису. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Девушка захотела освоить новую профессию и заключила договор на обучение по маникюру, заплатив 30 тысяч рублей. Однако она смогла посетить только пять занятий, потому что болела.

Ученица решила расторгнуть договор и вернуть деньги, но ей отказали, поэтому она пошла в Роспотребнадзор.

В ведомстве установили, что человек, с которым девушка заключила договор, прекратил предпринимательскую деятельность в 2019 году, однако продолжил оказывать услуги с заключением договоров.

Роспотребнадзора подготовил иск, с которым пострадавшая обратилась в суд. Суд вынес решение, что предприниматель должен вернуть 93 тысяч рублей, из них стоимость обучения — 30 000 рублей, неустойка — 30 000 рублей, моральный вред — 2000 рублей, штраф — 31 000 рублей.

Читайте также:
В октябре в Красноярском крае стали быстрее дорожать одежда, маникюр и стрижкиВ Красноярске 15-летний мальчик открыл свою студию и начал делать маникюр
#Владислав Савончик#Суд#Ачинск#Обучение#Роспотребнадзор#Моральный вред#Маникюр#Неустойка#Предпринимательская деятельность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика