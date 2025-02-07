Жительница края отсудила трехкратную стоимость курса по маникюру

Posted 7 февраля, 07:13
Published 7 февраля, 07:13
Modified 7 февраля, 07:19
Updated 7 февраля, 07:19
Девушка захотела освоить новую профессию и заключила договор на обучение по маникюру, заплатив 30 тысяч рублей. Однако она смогла посетить только пять занятий, потому что болела.
Ученица решила расторгнуть договор и вернуть деньги, но ей отказали, поэтому она пошла в Роспотребнадзор.
В ведомстве установили, что человек, с которым девушка заключила договор, прекратил предпринимательскую деятельность в 2019 году, однако продолжил оказывать услуги с заключением договоров.
Роспотребнадзора подготовил иск, с которым пострадавшая обратилась в суд. Суд вынес решение, что предприниматель должен вернуть 93 тысяч рублей, из них стоимость обучения — 30 000 рублей, неустойка — 30 000 рублей, моральный вред — 2000 рублей, штраф — 31 000 рублей.