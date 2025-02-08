Красноярцы назвали самые вкусные марки кетчупа. Публикуем топ-3

Posted 8 февраля, 08:00
Published 8 февраля, 08:00
Modified 8 февраля, 08:01
Updated 8 февраля, 08:01
Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 2542 человека. На первое место красноярцы поставили кетчу Heinz, который набрал 1305 голосов — это 51% проголосовавших.
Второе место заняла торговая марка «Махеев» — за нее проголосовали 367 человек (15% голосов).
На третьем месте оказался кетчуп «Балтимор», который набрал 356 голосов (14% проголосовавших).
Вне топа оказались такие марки, как «Гастроном», Calve, Mr. Rico, «Слобода», «Янта» и «Кинто».
В комментариях под постом с голосованием жители Красноярска посоветовали марки кетчупа, которые не попали в рейтинг:
«А где „Пикадор“?"
«А где Astoria?»
«У „Кухмастера“ все соусы вкусные. Состав отличный»
«Кетчуп „Помидорка“ тоже хороший»
Некоторые пользователи раскритиковали кетчуп Heinz. Красноярцы жалуются на неприятный вкус:
«Ужасный вкус, очень вредный для организма»
«Heinz кислый на вкус. Уксус голимый»
«В Heinz много уксуса, как будто нашатырь нюхаешь»