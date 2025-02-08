«Миллионник с ароматами деревни»: Красноярск второй день подряд окутан густой дымкой

Накануне Красноярск окутала густая дымка. Однако синоптики Среднесибирского УГМС не стали объявлять режим «черного неба». Сообщается, что с 19 часов 7 февраля до 19 часов 8 февраля в Красноярске прогнозируются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.