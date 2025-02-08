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Posted 8 февраля, 02:52

Published 8 февраля, 02:52

Modified 8 февраля, 02:55

Updated 8 февраля, 02:55

«Миллионник с ароматами деревни»: Красноярск второй день подряд окутан густой дымкой

«Миллионник с ароматами деревни»: Красноярск второй день подряд окутан густой дымкой

8 февраля 2025, 02:52
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 8 февраля, Красноярск опять заволокло едкой дымкой.

Накануне Красноярск окутала густая дымка. Однако синоптики Среднесибирского УГМС не стали объявлять режим «черного неба». Сообщается, что с 19 часов 7 февраля до 19 часов 8 февраля в Красноярске прогнозируются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

По данным сервиса Nebo.Live, сильные загрязнения наблюдаются во всех районах города. Утром 8 февраля несколько датчиков горели черным. Хуже всего ситуация складывается на улицах Красной Армии, Декабристов, Менжинского и Железнодорожников.

Фото: nebo.live

Читательница «ПМ» из Черемушек снова делится фотографией из окна своего дома.

«Из окна своей квартиры всегда хорошо видно левый берег. Но дымка скрывает даже близлежащие дома»
Вид из окна дома на Шевченко
Вид из окна дома на Шевченко. Фото: prmira.ru

В соцсетях красноярцы жалуются на качество воздуха и делятся кадрами едкой дымки, окутавшей город.

«Ну что, традиционный выброс предвыходного-выходного вечера в самом разгаре, надеваем противогазы…»
«На Дворце труда не видно соседних домов…»
«Нужно уезжать из города, пока еще квартиры в цене»
«Если честно, это уже перебор. Страшно и опасно выходить, судя по фото. Очень много взвешенных частиц, так и до отравления желудка недалеко»
«Вышел вынести мусор, не могу прокашляться, углем воняет. Миллионник с ароматами деревни»
Советский район
Дворец труда
Советский район. Фото: соцсети

Датчики минэкологии края горят красным и фиксируют превышения на постах в Покровке, Северном, Солнечном и Черемушках, а также на Павлова.

Фото: krasecology.ru
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Качество воздуха#Загрязнение воздуха#Качество
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