«Миллионник с ароматами деревни»: Красноярск второй день подряд окутан густой дымкой

Posted 8 февраля, 02:52
Published 8 февраля, 02:52
Modified 8 февраля, 02:55
Updated 8 февраля, 02:55
Накануне Красноярск окутала густая дымка. Однако синоптики Среднесибирского УГМС не стали объявлять режим «черного неба». Сообщается, что с 19 часов 7 февраля до 19 часов 8 февраля в Красноярске прогнозируются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
По данным сервиса Nebo.Live, сильные загрязнения наблюдаются во всех районах города. Утром 8 февраля несколько датчиков горели черным. Хуже всего ситуация складывается на улицах Красной Армии, Декабристов, Менжинского и Железнодорожников.
Читательница «ПМ» из Черемушек снова делится фотографией из окна своего дома.
«Из окна своей квартиры всегда хорошо видно левый берег. Но дымка скрывает даже близлежащие дома»
В соцсетях красноярцы жалуются на качество воздуха и делятся кадрами едкой дымки, окутавшей город.
«Ну что, традиционный выброс предвыходного-выходного вечера в самом разгаре, надеваем противогазы…»
«На Дворце труда не видно соседних домов…»
«Нужно уезжать из города, пока еще квартиры в цене»
«Если честно, это уже перебор. Страшно и опасно выходить, судя по фото. Очень много взвешенных частиц, так и до отравления желудка недалеко»
«Вышел вынести мусор, не могу прокашляться, углем воняет. Миллионник с ароматами деревни»
Датчики минэкологии края горят красным и фиксируют превышения на постах в Покровке, Северном, Солнечном и Черемушках, а также на Павлова.