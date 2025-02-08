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Posted 8 февраля, 08:40

Published 8 февраля, 08:40

Modified 8 февраля, 08:40

Updated 8 февраля, 08:40

На Красноярск обрушится затяжная магнитная буря

На Красноярск надвигается магнитная буря. Она задержится на неделю

8 февраля 2025, 08:40
Фото: prmira.ru.

На Красноярск обрушится затяжная магнитная буря

В Красноярск уже завтра придет геомагнитная буря. Она задержится до следующей пятницы.

Данные появились на сайте Time-In.ru. Согласно прогнозу, небольшие геомагнитные возмущения начнутся утром в воскресенье, 9 февраля. К вечеру мощность колебаний достигнет 4-5 баллов.

Фото: time-in.ru

Предварительно, умеренная магнитная буря задержится в Красноярске с 10 по 14 февраля включительно. В течение рабочей недели сила геомагнитных возмущений будет достигать 4-5 баллов. С субботы, 15 февраля, буря начнет ослабевать.

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.

Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Магнитная буря
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