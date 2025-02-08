В Овсянке иномарка проехала на красный и попала под электропоезд

Posted 8 февраля, 13:20
Published 8 февраля, 13:20
Modified 8 февраля, 13:35
Updated 8 февраля, 13:35
Как рассказали «ПМ» в КрасЖД, все произошло на переезде в поселке Овсянка в районе 19 часов. Предварительно, водитель «Вольво» проехал на красный прямо перед приближающимся поездом.
«Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. Никто не пострадал. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и схода подвижного состава нет.
После небольшой стоянки электропоезд отправился по маршруту, прибыв в Дивногорск с отклонением от расписания на восемь минут. На движение других поездов происшествие не повлияло».
Транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает подробности случившегося.
В КрасЖД отмечают, что это первое ДТП на переездах Красноярской железной дороги с начала 2025 года.