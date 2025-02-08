prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 13:20

Published 8 февраля, 13:20

Modified 8 февраля, 13:35

Updated 8 февраля, 13:35

В Овсянке иномарка проехала на красный и попала под электропоезд

В Овсянке иномарка проехала на красный и попала под электропоезд

8 февраля 2025, 13:20
Фото: ЧП Красноярск.
Сегодня, 8 февраля, под Красноярском электропоезд столкнулся с легковым автомобилем.

Как рассказали «ПМ» в КрасЖД, все произошло на переезде в поселке Овсянка в районе 19 часов. Предварительно, водитель «Вольво» проехал на красный прямо перед приближающимся поездом.

Фото: ЧП Красноярск
«Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. Никто не пострадал. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и схода подвижного состава нет.
После небольшой стоянки электропоезд отправился по маршруту, прибыв в Дивногорск с отклонением от расписания на восемь минут. На движение других поездов происшествие не повлияло».

Транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает подробности случившегося.

В КрасЖД отмечают, что это первое ДТП на переездах Красноярской железной дороги с начала 2025 года.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярский край#Поезд#Автомобиль#КрасЖД#Переезд#Овсянка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика