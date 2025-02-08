Очевидцы рассказали, как врачи пытались спасти погибшего фаната в Красноярске

Posted 8 февраля, 10:52
Published 8 февраля, 10:52
Modified 8 февраля, 10:52
Updated 8 февраля, 10:52
Трагедия произошла сегодня, 8 февраля, на матче красноярского «Сокола» против «Рубина». В пресс-службе хоккейного клуба предположили, что мужчина мог умереть из-за острой сердечной недостаточности или хронических проблем со здоровьем.
Красноярка Анна рассказала корреспонденту «Проспекту Мира», что мужчина потерял сознание и умер еще в начале первого периода.
«Вынесли его тело только в перерыве после второго периода. Получается, что он лежал на секторе больше 40 минут. На стадионе, во время субботнего матча. Это ужасно…»
Болельщик Александр в беседе с «ПМ» отметил, что трагедия произошла буквально на первых минутах матча.
«Жена мне сказала, что что-то происходит. В этот момент люди вокруг просто стояли и смотрели. Я сначала не понял, что случилось и предположил, что кому-то стало плохо. Затем люди начали просить волонтеров вызвать врачей.
Медики прибежали очень быстро. Один из них сразу же начал делать реанимацию, после этого врачи менялись, когда кто-то уставал. Реанимационные действия проводили в течение 15-20 минут. Зрителей сектора попросили пересесть и два периода сектор был пустой».
По словам Александра, долгое время ничего не происходило. После приезда полиции тело мужчины все-таки вынесли с трибуны.