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Posted 8 февраля, 10:52

Published 8 февраля, 10:52

Modified 8 февраля, 10:52

Updated 8 февраля, 10:52

Очевидцы рассказали, как врачи пытались спасти погибшего фаната в Красноярске

Очевидцы рассказали, как врачи пытались спасти погибшего фаната в Красноярске

8 февраля 2025, 10:52
Фото: Анна Бухреева.
Очевидцы рассказали «ПМ», как медики пытались реанимировать мужчину, который скончался во время хоккейного матча в Красноярске.

Трагедия произошла сегодня, 8 февраля, на матче красноярского «Сокола» против «Рубина». В пресс-службе хоккейного клуба предположили, что мужчина мог умереть из-за острой сердечной недостаточности или хронических проблем со здоровьем.

Красноярка Анна рассказала корреспонденту «Проспекту Мира», что мужчина потерял сознание и умер еще в начале первого периода.

«Вынесли его тело только в перерыве после второго периода. Получается, что он лежал на секторе больше 40 минут. На стадионе, во время субботнего матча. Это ужасно…»

Болельщик Александр в беседе с «ПМ» отметил, что трагедия произошла буквально на первых минутах матча.

«Жена мне сказала, что что-то происходит. В этот момент люди вокруг просто стояли и смотрели. Я сначала не понял, что случилось и предположил, что кому-то стало плохо. Затем люди начали просить волонтеров вызвать врачей.

Медики прибежали очень быстро. Один из них сразу же начал делать реанимацию, после этого врачи менялись, когда кто-то уставал. Реанимационные действия проводили в течение 15-20 минут. Зрителей сектора попросили пересесть и два периода сектор был пустой».

По словам Александра, долгое время ничего не происходило. После приезда полиции тело мужчины все-таки вынесли с трибуны.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Смерть#Платинум арена#Матч#Хоккей
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