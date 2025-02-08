prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 07:18

Published 8 февраля, 07:18

Modified 8 февраля, 07:20

Updated 8 февраля, 07:20

Последнего фигуранта дела красноярского метро могут судить в Москве. Почему?

Последнего фигуранта дела красноярского метро могут судить в Москве. Почему?

8 февраля 2025, 07:18
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Сюжет
Строительство метро
Краевая прокуратура утвердила обвинение последнему фигуранту дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

Речь идет об экс-руководителе ООО «Консалтинговый центр „Бизнес-Информ-Анализ“ Дмитрии Титове. В сентябре 2019 года АО „КрасТИСИЗ“ заключило контракт на 954 миллиона рублей. По нему, компания должна была до 2020 года откорректировать проектно-сметную документацию строительства красноярского метро.

По версии следствия, председатель совета директоров «КрасТИСИЗ» Олег Митволь знал, что компания не сможет самостоятельно выполнить условия контракта. В результате Митволь, считают следователи, поручил директору «КрасТИСИЗ» Владимиру Жаркову привлечь Дмитрия Титова для создания видимости исполнения госконтракта.

В декабре 2019 года результаты инженерных изыскания и проектную документацию подделали. Несмотря на существенные недостатки, экс-руководитель транспортного управления края Константин Мандров за взятку в 5 миллионов рублей подписал документы.

В итоге 954 миллиона рублей поступили на счет заказчика. Следствие считает, что сообщники похитили деньги и поделили между собой. Дмитрий Титов вину не признал.

«Никаких противозаконных рекомендаций Митволю и сотрудникам АО „КрасТИЗИС“ я не давал. Я всего лишь разъяснил действующее законодательство и практику применения в области сбора данных».

Краевая прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве (часть 4 стать 159 УК РФ).

Титов попросил передать дело в Москву, указывая на то, что там находится большая часть свидетелей. Ходатайство рассмотрит Верховный суд РФ.

  • Экс-министра транспорта Димитрова уже осудили — он получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Его обвиняли в том, что в декабре 2019 года он, ещё будучи министром транспорта региона, поручил подписать акт приёмки работ на сумму более 740 миллионов рублей при проектировании метро.
  • Олега Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, однако суд отказал. Более того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.
  • Сейчас в суде рассматривается уголовное дело экс-премьера края Юрия Лапшина и Константина Мандрова.
Читайте также:
Митволь требует, чтобы Лапшин и Димитров тоже платили миллионы за метроПроектировавшая красноярское метро компания Митволя просит признать себя банкротомМать экс-проектировщика Олега Митволя просит Путина разобраться в деле ее сына
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Строительство#Прокуратура#Строительство метро#Юрий Лапшин#Олег Митволь#Константин Мандров#Уголовное дело#Хищение#Лапшин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика