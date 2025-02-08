Последнего фигуранта дела красноярского метро могут судить в Москве. Почему?

Речь идет об экс-руководителе ООО «Консалтинговый центр „Бизнес-Информ-Анализ“ Дмитрии Титове. В сентябре 2019 года АО „КрасТИСИЗ“ заключило контракт на 954 миллиона рублей. По нему, компания должна была до 2020 года откорректировать проектно-сметную документацию строительства красноярского метро.