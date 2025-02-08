Последнего фигуранта дела красноярского метро могут судить в Москве. Почему?

Posted 8 февраля, 07:18
Published 8 февраля, 07:18
Modified 8 февраля, 07:20
Updated 8 февраля, 07:20
Речь идет об экс-руководителе ООО «Консалтинговый центр „Бизнес-Информ-Анализ“ Дмитрии Титове. В сентябре 2019 года АО „КрасТИСИЗ“ заключило контракт на 954 миллиона рублей. По нему, компания должна была до 2020 года откорректировать проектно-сметную документацию строительства красноярского метро.
По версии следствия, председатель совета директоров «КрасТИСИЗ» Олег Митволь знал, что компания не сможет самостоятельно выполнить условия контракта. В результате Митволь, считают следователи, поручил директору «КрасТИСИЗ» Владимиру Жаркову привлечь Дмитрия Титова для создания видимости исполнения госконтракта.
В декабре 2019 года результаты инженерных изыскания и проектную документацию подделали. Несмотря на существенные недостатки, экс-руководитель транспортного управления края Константин Мандров за взятку в 5 миллионов рублей подписал документы.
В итоге 954 миллиона рублей поступили на счет заказчика. Следствие считает, что сообщники похитили деньги и поделили между собой. Дмитрий Титов вину не признал.
«Никаких противозаконных рекомендаций Митволю и сотрудникам АО „КрасТИЗИС“ я не давал. Я всего лишь разъяснил действующее законодательство и практику применения в области сбора данных».
Краевая прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве (часть 4 стать 159 УК РФ).
Титов попросил передать дело в Москву, указывая на то, что там находится большая часть свидетелей. Ходатайство рассмотрит Верховный суд РФ.