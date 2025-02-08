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Posted 8 февраля, 06:14

Published 8 февраля, 06:14

Modified 8 февраля, 07:46

Updated 8 февраля, 07:46

В Сосновоборске водитель пытался штурмом взять детский сад

В крае водитель хотел штурмом взять детсад. Он чуть не задавил маму с ребенком

8 февраля 2025, 06:14
Фото: t.me/yxo_24.

В Сосновоборске водитель пытался штурмом взять детский сад

В Сосновоборске мужчина пытался на автомобиле заехать на территорию детского сада. Под колеса едва не попали родители вместе с детьми.

Информация об инциденте появилась сегодня утром, 8 февраля, в телеграм-канале «Ухо Сосновоборска». Очевидцы рассказали, что водитель «Лады Приоры» таранил ворота, пытаясь прорваться на территорию детсада. Также сообщается, что мужчина якобы сбил двух пешеходов.

Видео: t.me/yxo_24.

Местная жительница Татьяна рассказала, что она и ее ребенок едва не попали под колеса автомобиля.

«Мы успели с ребенком отойти подальше, иначе он мог нас сбить. Ребенок до сих пор в шоке».

В разговоре с «Проспектом Мира» женщина сообщила, что мужчина сбил двух женщин, которые шли сзади.

«Сам момент я не видела, но когда обернулась, женщины лежали в сугробе и машина стояла на пешеходной дорожке. Вроде, ничего серьезного не было — они сразу встали, но испуг получили все, конечно».

В какой-то момент несколько мужчин вытащили водителя из салона машины и повалили на землю, заглушив мотор автомобиля.

Фото: t.me/yxo_24

В МВД сообщили, что водителем оказался 36-летний житель Сосновоборска. Сотрудникам ДПС он заявил, что хотел забрать жену, которая работает в детском саду.

«Полицейские заметили у сосновоборца явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, однако он отказался».

В полиции «ПМ» сообщили, что на данный момент мужчине грозит административное наказание за отказ от медосвидетельствования.

«Когда прибыл наряд ДПС, мужчина уже сидел один в своей машине. Те двое, которых он якобы пытался сбить, ушли».

Автомобиль поместили на спецстоянку. Сосновоборцу грозит крупный штраф и лишение прав до двух лет.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Полиция#Красноярский край#Сосновоборск#Детсад#Водитель#Детский сад#Ребенок
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