В крае водитель хотел штурмом взять детсад. Он чуть не задавил маму с ребенком

Posted 8 февраля, 06:14
Published 8 февраля, 06:14
Modified 8 февраля, 07:46
Updated 8 февраля, 07:46
Информация об инциденте появилась сегодня утром, 8 февраля, в телеграм-канале «Ухо Сосновоборска». Очевидцы рассказали, что водитель «Лады Приоры» таранил ворота, пытаясь прорваться на территорию детсада. Также сообщается, что мужчина якобы сбил двух пешеходов.
Местная жительница Татьяна рассказала, что она и ее ребенок едва не попали под колеса автомобиля.
«Мы успели с ребенком отойти подальше, иначе он мог нас сбить. Ребенок до сих пор в шоке».
В разговоре с «Проспектом Мира» женщина сообщила, что мужчина сбил двух женщин, которые шли сзади.
«Сам момент я не видела, но когда обернулась, женщины лежали в сугробе и машина стояла на пешеходной дорожке. Вроде, ничего серьезного не было — они сразу встали, но испуг получили все, конечно».
В какой-то момент несколько мужчин вытащили водителя из салона машины и повалили на землю, заглушив мотор автомобиля.
В МВД сообщили, что водителем оказался 36-летний житель Сосновоборска. Сотрудникам ДПС он заявил, что хотел забрать жену, которая работает в детском саду.
«Полицейские заметили у сосновоборца явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, однако он отказался».
В полиции «ПМ» сообщили, что на данный момент мужчине грозит административное наказание за отказ от медосвидетельствования.
«Когда прибыл наряд ДПС, мужчина уже сидел один в своей машине. Те двое, которых он якобы пытался сбить, ушли».
Автомобиль поместили на спецстоянку. Сосновоборцу грозит крупный штраф и лишение прав до двух лет.