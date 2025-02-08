В крае водитель хотел штурмом взять детсад. Он чуть не задавил маму с ребенком

Информация об инциденте появилась сегодня утром, 8 февраля, в телеграм-канале «Ухо Сосновоборска». Очевидцы рассказали, что водитель «Лады Приоры» таранил ворота, пытаясь прорваться на территорию детсада. Также сообщается, что мужчина якобы сбил двух пешеходов.