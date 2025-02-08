В Красноярске 15-летний подросток угнал машину родителей и сбил 2-летнего ребенка

Posted 8 февраля, 01:54
Published 8 февраля, 01:54
Modified 8 февраля, 01:54
Updated 8 февраля, 01:54
Все произошло накануне, 7 февраля, на улице Семафорной. Предварительно, 15-летний подросток взял без спроса родительскую «Тойоту» и поехал в магазин.
По дороге школьник врезался в другую машину и, испугавшись, уехал с места аварии. На парковке подросток сбил двухлетнего ребенка, которого мама везла на снегокате.
Ребенка госпитализировали в больницу. В отношении родителей подростка составили материал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (часть 1 статья 5.35 КоАП РФ).