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Posted 8 февраля, 01:54

Published 8 февраля, 01:54

Modified 8 февраля, 01:54

Updated 8 февраля, 01:54

В Красноярске 15-летний подросток угнал машину родителей и сбил 2-летнего ребенка

В Красноярске 15-летний подросток угнал машину родителей и сбил 2-летнего ребенка

8 февраля 2025, 01:54
Фото: t.me/gibdd124.
В Красноярске школьник угнал машину родителей, врезался в чужой автомобиль и наехал на маленького ребенка.

Все произошло накануне, 7 февраля, на улице Семафорной. Предварительно, 15-летний подросток взял без спроса родительскую «Тойоту» и поехал в магазин.

По дороге школьник врезался в другую машину и, испугавшись, уехал с места аварии. На парковке подросток сбил двухлетнего ребенка, которого мама везла на снегокате.

Ребенка госпитализировали в больницу. В отношении родителей подростка составили материал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (часть 1 статья 5.35 КоАП РФ).

  • Ранее в Северном 40-летний водитель «Лады Веста» сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на зеленый.
  • В середине января 88-летний пенсионер сбил школьницу и уехал с места ДТП.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Дети#ГИБДД#Семафорная
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