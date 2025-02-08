В Красноярске болельщик умер на матче хоккейного «Сокола»

Posted 8 февраля, 09:39
Published 8 февраля, 09:39
Modified 8 февраля, 10:29
Updated 8 февраля, 10:29
Все произошло во время матча красноярского «Сокола» против «Рубина». В соцсетях болельщики рассказали, что мужчине стало плохо на трибуне и он потерял сознание.
В пресс-службе хоккейного клуба рассказали, что бригада медиков, которая дежурит на арене, пыталась реанимировать мужчину. Однако спасти его не удалось.
«Судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем».
Красноярка Анна была на трибунах вместе с ребенком. В разговоре с «Проспектом Мира» женщина заявила, что ей не понравились действия руководства ХК «Сокол».
«Я понимаю и глубоко соболезную родным и близким. Но в перерыве между 2 и 3 периодом, когда мы заходили в сектор, нам сказали: „Извините, вы не могли бы зайти с другого выхода, сейчас будут выносить [тело мужчины]“. У меня даже матерных слов не было! А нельзя было подождать три минуты, когда трибуны были бы увлечены игрой и тихо вынести? После этого еще через трибуны каталку прокатили. Во время перерыва к парадному входу вызвали судмедэкспертов, но для этого есть черный вход.
«Я понимаю, что это трагедия, но 3 500 человек пришли на игру. Можно было как-то этот момент сгладить. На трибунах было много детей. Я от мальчика услышала: „Это на ней труп увезли“. Но надо отдать должное трибунам и фан-сектору. Все молчали, но руководство арены как специально показало: „У нас произошла трагедия“. Это ужасно».