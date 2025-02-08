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Posted 8 февраля, 04:29

Published 8 февраля, 04:29

Modified 8 февраля, 04:30

Updated 8 февраля, 04:30

В Красноярске в районе ГорДК на ходу загорелся грузовик

В Красноярске на Свободном на ходу загорелся грузовик. Водитель успел спастись

8 февраля 2025, 04:29
Фото: 112 Красноярск.

В Красноярске в районе ГорДК на ходу загорелся грузовик

Сегодня, 8 февраля, в Красноярске сгорел грузовой автомобиль.

Запись инцидента появилась в телеграм-канале «112 Красноярск». Автор ролика отмечает, что все произошло в районе ГорДК.

В соцсетях очевидцы сообщают, что грузовик загорелся на ходу. Водитель фургона успел вовремя покинуть автомобиль.

Видео: 112 Красноярск.

Как рассказали «Проспекту Мира» в МЧС, грузовик загорелся на проспекте Свободном.

«Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается».

До этого мы рассказывали, что в конце января в Красноярске машина загорелась во время автопрогрева.

Тут автоэксперт подробно рассказал «ПМ», почему зимой горят машины, как обезопасить свой автомобиль и как действовать во время пожара.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#Свободный
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