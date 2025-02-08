В Красноярске на Свободном на ходу загорелся грузовик. Водитель успел спастись

Posted 8 февраля, 04:29
Published 8 февраля, 04:29
Modified 8 февраля, 04:30
Updated 8 февраля, 04:30
Запись инцидента появилась в телеграм-канале «112 Красноярск». Автор ролика отмечает, что все произошло в районе ГорДК.
В соцсетях очевидцы сообщают, что грузовик загорелся на ходу. Водитель фургона успел вовремя покинуть автомобиль.
Как рассказали «Проспекту Мира» в МЧС, грузовик загорелся на проспекте Свободном.
«Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается».
До этого мы рассказывали, что в конце января в Красноярске машина загорелась во время автопрогрева.
Тут автоэксперт подробно рассказал «ПМ», почему зимой горят машины, как обезопасить свой автомобиль и как действовать во время пожара.