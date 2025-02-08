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Posted 8 февраля, 11:30

Published 8 февраля, 11:30

Modified 8 февраля, 11:30

Updated 8 февраля, 11:30

В Красноярске отреставрируют старинный особняк врача Лессинга на Маркса

В Красноярске отреставрируют старинный особняк врача Лессинга на Маркса

8 февраля 2025, 11:30
Фото: t.me/krasookn.
В Красноярске планируют отреставрировать историческое здание на Карла Маркса, 42. Оно признано памятником культурного наследия.

В 1850-х годах здание принадлежало немцу Христину Фридриху Лессингу. Он был врачом-гомеопатом, ботаником, метеорологом, путешественником, золотопромышленником, мельником и пивоваром.

Лессинг умер в 1862 году, после его смерти дом на Маркса, 42 купил золотопромышленник Петр Кузнецов. После этого в здании произошел пожар.

Особняк восстановили в 1883 году по проекту красноярского архитектора М. Ю. Арнольда. Затем там открыли отделение государственного банка.

В 1920 году в здание переехал финансовый отдел Енисейского губисполкома. С 1957 года в особняке начал работать институт физики, первым руководителем которого был Леонид Киренский. После его смерти в 1969 году Красноярскому институту физики присвоили имя Киренского.

Краевая служба по госохране объектов культурного наследия согласовала документацию для реставрации здания.

Согласно проекту, особняку Лессинга планируют вернуть первоначальный облик с главным входом со стороны улицы Карла Маркса.

Так здание выглядит сейчас
Проектное предложение по реставрации фасадов объекта
Отделение государственного банка. Фотография 1908–1909 года из альбома Красноярской городской управы
Так здание выглядит сейчас. Фото: t.me/krasookn

Во время реставрации сохранят подлинные элементы интерьеров, а фасадам вернут исторический цвет.

В 2023 году на портале госзакупок появился тендер. Судя по документам, на разработку документов для реставрации исторического здания потратили 16,6 миллиона рублей.

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