В Красноярске отреставрируют старинный особняк врача Лессинга на Маркса

Posted 8 февраля, 11:30
Published 8 февраля, 11:30
Modified 8 февраля, 11:30
Updated 8 февраля, 11:30
В 1850-х годах здание принадлежало немцу Христину Фридриху Лессингу. Он был врачом-гомеопатом, ботаником, метеорологом, путешественником, золотопромышленником, мельником и пивоваром.
Лессинг умер в 1862 году, после его смерти дом на Маркса, 42 купил золотопромышленник Петр Кузнецов. После этого в здании произошел пожар.
Особняк восстановили в 1883 году по проекту красноярского архитектора М. Ю. Арнольда. Затем там открыли отделение государственного банка.
В 1920 году в здание переехал финансовый отдел Енисейского губисполкома. С 1957 года в особняке начал работать институт физики, первым руководителем которого был Леонид Киренский. После его смерти в 1969 году Красноярскому институту физики присвоили имя Киренского.
Краевая служба по госохране объектов культурного наследия согласовала документацию для реставрации здания.
Согласно проекту, особняку Лессинга планируют вернуть первоначальный облик с главным входом со стороны улицы Карла Маркса.
Во время реставрации сохранят подлинные элементы интерьеров, а фасадам вернут исторический цвет.
В 2023 году на портале госзакупок появился тендер. Судя по документам, на разработку документов для реставрации исторического здания потратили 16,6 миллиона рублей.