prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 05:32

Published 8 февраля, 05:32

Modified 8 февраля, 05:32

Updated 8 февраля, 05:32

В Красноярске сотрудница медуниверситета взяла 3 кредита и отдала аферистам 2,5 млн

В Красноярске сотрудница медуниверситета взяла 3 кредита и отдала аферистам 2,5 млн

8 февраля 2025, 05:32
Фото: 1MI.
В Красноярске 54-летняя работница медуниверситета хотела спасти свои сбережения и отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей.

Как рассказали в прокуратуре, в январе этого года красноярке позвонил мужчина, представившийся сотрудником Фонда обязательного медстрахования. Он рассказал женщине, что срок действия ее полиса ОМС истекает и его нужно продлить.

Для подтверждения данных красноярку убедили назвать СМС-код. Затем пострадавшей пришло фейковое сообщение о том, что ее личный кабинет на Госуслугах взломали.

После этого аферисты дали женщин номер «сотрудника ЦБ». Лжеспециалист заявил красноярке, что мошенники оформили несколько кредитов от ее имени.

Для решения проблемы женщину убедили перевести 600 тысяч рублей на «безопасный счет». После этого пострадавшая взяла три кредита и отправила аферистам еще 1,9 миллиона рублей.

Только после этого жительница Красноярска осознала, что стала жертвой злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).

Читайте также:
Красноярская сотрудница нефтяной компании отдала биржевым мошенникам 19 миллионовКрасноярка хотела заработать на крипте и отдала мошенникам почти 3 миллиона69-летнюю красноярку обманули на 3,5 миллиона. Пугали спонсированием терроризма
#Никита Алексеев#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Кредиты#Мошенники#Прокуратура#Мошенничество#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика