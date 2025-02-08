В Красноярске сотрудница медуниверситета взяла 3 кредита и отдала аферистам 2,5 млн

Posted 8 февраля, 05:32
Published 8 февраля, 05:32
Modified 8 февраля, 05:32
Updated 8 февраля, 05:32
Как рассказали в прокуратуре, в январе этого года красноярке позвонил мужчина, представившийся сотрудником Фонда обязательного медстрахования. Он рассказал женщине, что срок действия ее полиса ОМС истекает и его нужно продлить.
Для подтверждения данных красноярку убедили назвать СМС-код. Затем пострадавшей пришло фейковое сообщение о том, что ее личный кабинет на Госуслугах взломали.
После этого аферисты дали женщин номер «сотрудника ЦБ». Лжеспециалист заявил красноярке, что мошенники оформили несколько кредитов от ее имени.
Для решения проблемы женщину убедили перевести 600 тысяч рублей на «безопасный счет». После этого пострадавшая взяла три кредита и отправила аферистам еще 1,9 миллиона рублей.
Только после этого жительница Красноярска осознала, что стала жертвой злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).