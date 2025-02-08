Зампрокурора Красноярска Руслан Галеев пострадал в ДТП на Взлетке

Posted 8 февраля, 03:27
Published 8 февраля, 03:27
Modified 8 февраля, 03:33
Updated 8 февраля, 03:33
Инцидент произошел 6 февраля в районе дома №28 на улице Взлетной. Предварительно, 42-летний водитель «Киа» выезжал со двора и не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка столкнулась с «Мерседесом».
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Киа». Также травмы получили два пассажира «Мерседеса». Они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как пишет телеграм-канала 112, за рулем «Киа» находился зампрокурора Красноярска Руслан Галеев. В машине он был вместе с женой. По информации канала, Галеев якобы доставили в больницу в тяжелом состоянии, затем он впал в кому.
В региональной прокуратуре подтвердили Ngs24.ru, что иномаркой действительно управлял Галеев. Однако корреспонденту «ПМ» в ведомстве сообщили, что у них нет никакой информации.
Как утверждает издание «Запад24», Галеев якобы мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в Госавтоинспекции заявили, что оба водителя были трезвыми.