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Posted 8 февраля, 03:27

Published 8 февраля, 03:27

Modified 8 февраля, 03:33

Updated 8 февраля, 03:33

Зампрокурора Красноярска Руслан Галеев пострадал в ДТП на Взлетке

Зампрокурора Красноярска Руслан Галеев пострадал в ДТП на Взлетке

8 февраля 2025, 03:27
Фото: 112.
В Красноярске на улице Взлетной произошла авария с участием двух автомобилей. По информации СМИ, в одном из них сидел зампрокурора города Руслан Галеев.

Инцидент произошел 6 февраля в районе дома №28 на улице Взлетной. Предварительно, 42-летний водитель «Киа» выезжал со двора и не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка столкнулась с «Мерседесом».

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Киа». Также травмы получили два пассажира «Мерседеса». Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: t.me/mvd_24

Как пишет телеграм-канала 112, за рулем «Киа» находился зампрокурора Красноярска Руслан Галеев. В машине он был вместе с женой. По информации канала, Галеев якобы доставили в больницу в тяжелом состоянии, затем он впал в кому.

В региональной прокуратуре подтвердили Ngs24.ru, что иномаркой действительно управлял Галеев. Однако корреспонденту «ПМ» в ведомстве сообщили, что у них нет никакой информации.

Как утверждает издание «Запад24», Галеев якобы мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в Госавтоинспекции заявили, что оба водителя были трезвыми.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Прокуратура#ГИБДД
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