Бренд Calvin Klein уходит из Красноярска и закрывает магазины

Posted 9 февраля, 05:49
Published 9 февраля, 05:49
Modified 9 февраля, 05:51
Updated 9 февраля, 05:51
Филиал, который находится в «Планете», закроется 23 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале магазина. Там объяснили закрытие «сложившимися обстоятельствами» и объявили о распродаже перед закрытием.
По информации фэшн-блога «Где взяла?», Calvin Klein уходит не только из «Планеты», но и из всего Красноярска. После ухода американского владельца с началом СВО, брендом в России заведовала компания «Ритейл Экселенс».