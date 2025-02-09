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Posted 9 февраля, 05:49

Published 9 февраля, 05:49

Modified 9 февраля, 05:51

Updated 9 февраля, 05:51

Бренд Calvin Klein уходит из Красноярска и закрывает магазины

Бренд Calvin Klein уходит из Красноярска и закрывает магазины

9 февраля 2025, 05:49
Фото: 2gis.ru.
Бренд одежды Calvin Klein принял решение уйти из Красноярска.

Филиал, который находится в «Планете», закроется 23 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале магазина. Там объяснили закрытие «сложившимися обстоятельствами» и объявили о распродаже перед закрытием.

По информации фэшн-блога «Где взяла?», Calvin Klein уходит не только из «Планеты», но и из всего Красноярска. После ухода американского владельца с началом СВО, брендом в России заведовала компания «Ритейл Экселенс».

  • В ноябре магазины, которые арендуют помещения в «Планете», стали съезжать из торгового центра. Причина — бесконечное повышение стоимости аренды и постоянные просьбы собственников вложиться в ремонт.
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