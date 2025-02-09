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Posted 9 февраля, 06:56

Published 9 февраля, 06:56

Modified 9 февраля, 07:07

Updated 9 февраля, 07:07

Где в Красноярске самая вкусная пицца? Подборка от фудблогера

Где в Красноярске самая вкусная пицца? Подборка от фудблогера

9 февраля 2025, 06:56
Фото: 2gis.ru.
9 февраля отмечается праздник, посвященный любимому многими блюду, — День пиццы. «Проспект Мира» решил выяснить, где самая вкусная пицца в Красноярске и попросил фудблогера составить топ заведений.

Топ для «ПМ» составила гастроблогер и автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова. Она уточнила, что расставила заведения не «в порядке хит-парадов» — это подборка мест, а не перечисление от лучшего к худшему и наоборот. Еще она не стала включать в подборку крупные сетевые заведения, где больше доставки.

«Мне, например, нравится то, что делает ДоДо, но включать в подборку наравне с ресторанами их я не стану», — объяснила Русскова.

Вот как выглядит топ лучших пиццерий Красноярска по мнению фудблогера.

Mike&Molly

У заведения два филиала — на Диктатуры Пролетариата, 32а и 78 Добровольческой Бригады, 23. Заведение попадало в список лучших заведений Сибири по версии премии WhereToEat в 2024 году. А в 2023 оно вошло в список номинантов на звание лучших заведений России.

«Любить стоит хотя бы за то, что научили нас отличать пышный леопардовый борт неаполитанской пиццы из печи от подгоревшей корочки в так себе заведениях», — говорит Русскова.
Mike&Molly
Mike&Molly
Mike&Molly
Mike&Molly. Фото: 2gis.ru

Фудблогер советуют попробовать пиццы «От Майка» — от 540₽ и «С грушей и рукколой» — от 510₽.

Villa Roberto

Это заведение работает по адресу Сурикова, 12. Оно открылось в марте 2024 года и в том же году оказалось в сибирском списке лучших заведений по версии премии WhereToEat.

«Нравится, как у Оли Цветочкиной и Димы Леконцева получается вкладывать в проекты душу. Местная пицца — нарочито неряшливая, но печная и хрустящая и на закваске», — говорит гастроблогер.
Villa Roberto
Villa Roberto
Villa Roberto
Villa Roberto. Фото: 2gis.ru

Что, по мнению Руссковой, тут нужно пробовать: пицца «Барбекю с криспи беконом» — от 530₽ и пицца «С ростбифом, ромеско и кранч луком» — от 530₽.

Formaggi

Заведения открыто на проспекте Мира, 15. Оно тоже попадало в список лучших заведений Сибири по версии премии WhereToEat.

«Отдаем дань уважения за выслугу лет и возвращение к истокам — не так давно некогда средиземноморское заведение снова вернулось под сень итальянской кухни».
Formaggi
Formaggi
Formaggi
Formaggi. Фото: 2gis.ru

«Прелесть» пиццы отсюда, говорит Русскова, в «собственном сырном сырье», поэтому смело можно пробовать пиццы «Со страчателлой и томатами» — от 1195₽ и «Четыре сыра» — от 795₽.

Кстати, другой красноярский блогер включал Formaggi в список лучших заведений для ланча.

«Дровинни»

Ресторан находится на Вильского, 22, строение 4 — это, как говорит Русскова. заведение «в типичном спальнике с неплохой итальянской кухней».

«Пиццу здесь достают из дровяной печи, что само по себе плюс. Поэтому запросто можно советовать: если не ехать специально, то как промежуточный пункт стоянки по пути в Гремячую гриву или до тропы „Юдинская“».
«Дровинни»
«Дровинни»
«Дровинни»
«Дровинни». Фото: 2gis.ru

Из «любопытных» вариантов пиццы: фирменная с утиной грудкой — 750₽ и с ростбифом — 850₽.

Vita Margarita

Это заведение работает на Молокова, 3г. Оно попадало в список лучших ресторанов по версии 2ГИС — рейтинг составляли на основе оценок пользователей.

«Тесто для пиццы здесь ферментируют при низких температурах и вообще подходят ко всему пристально: с любовью к деталям, с уважением к гостю, а еще умудряются держать цены (что сложно)», — отмечает гастроблогер.
Vita Margarita
Vita Margarita
Vita Margarita
Vita Margarita. Фото: 2gis.ru

Что пробовать: «С грибами и тамбовским окороком» — 510₽, «С пармской ветчиной и рукколой» — 560₽, «С фермерской моцареллой» — 580₽.

  • Ранее фудблогер Василий Прокушев прошелся по кафе города и составил топ заведений Красноярска, в которых можно съесть самую вкусную шаурму, на его взгляд. Еще фудблогер составил топ-10 уличных перекусов в Красноярске до 300 рублей.
  • Тут мы смотрели, как выросли цены в KFC, «Перцах», Mike&Molly и других местах.
  • В сфере доставки еды в Красноярске сейчас происходят изменения — одни сервисы закрываются и сливаются с более крупными, другие повышают цены.
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