Где в Красноярске самая вкусная пицца? Подборка от фудблогера

Posted 9 февраля, 06:56
Published 9 февраля, 06:56
Modified 9 февраля, 07:07
Updated 9 февраля, 07:07
Топ для «ПМ» составила гастроблогер и автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова. Она уточнила, что расставила заведения не «в порядке хит-парадов» — это подборка мест, а не перечисление от лучшего к худшему и наоборот. Еще она не стала включать в подборку крупные сетевые заведения, где больше доставки.
«Мне, например, нравится то, что делает ДоДо, но включать в подборку наравне с ресторанами их я не стану», — объяснила Русскова.
Вот как выглядит топ лучших пиццерий Красноярска по мнению фудблогера.
«Любить стоит хотя бы за то, что научили нас отличать пышный леопардовый борт неаполитанской пиццы из печи от подгоревшей корочки в так себе заведениях», — говорит Русскова.
Фудблогер советуют попробовать пиццы «От Майка» — от 540₽ и «С грушей и рукколой» — от 510₽.
Это заведение работает по адресу Сурикова, 12. Оно открылось в марте 2024 года и в том же году оказалось в сибирском списке лучших заведений по версии премии WhereToEat.
«Нравится, как у Оли Цветочкиной и Димы Леконцева получается вкладывать в проекты душу. Местная пицца — нарочито неряшливая, но печная и хрустящая и на закваске», — говорит гастроблогер.
Что, по мнению Руссковой, тут нужно пробовать: пицца «Барбекю с криспи беконом» — от 530₽ и пицца «С ростбифом, ромеско и кранч луком» — от 530₽.
Заведения открыто на проспекте Мира, 15. Оно тоже попадало в список лучших заведений Сибири по версии премии WhereToEat.
«Отдаем дань уважения за выслугу лет и возвращение к истокам — не так давно некогда средиземноморское заведение снова вернулось под сень итальянской кухни».
«Прелесть» пиццы отсюда, говорит Русскова, в «собственном сырном сырье», поэтому смело можно пробовать пиццы «Со страчателлой и томатами» — от 1195₽ и «Четыре сыра» — от 795₽.
Кстати, другой красноярский блогер включал Formaggi в список лучших заведений для ланча.
Ресторан находится на Вильского, 22, строение 4 — это, как говорит Русскова. заведение «в типичном спальнике с неплохой итальянской кухней».
«Пиццу здесь достают из дровяной печи, что само по себе плюс. Поэтому запросто можно советовать: если не ехать специально, то как промежуточный пункт стоянки по пути в Гремячую гриву или до тропы „Юдинская“».
Из «любопытных» вариантов пиццы: фирменная с утиной грудкой — 750₽ и с ростбифом — 850₽.
Это заведение работает на Молокова, 3г. Оно попадало в список лучших ресторанов по версии 2ГИС — рейтинг составляли на основе оценок пользователей.
«Тесто для пиццы здесь ферментируют при низких температурах и вообще подходят ко всему пристально: с любовью к деталям, с уважением к гостю, а еще умудряются держать цены (что сложно)», — отмечает гастроблогер.
Что пробовать: «С грибами и тамбовским окороком» — 510₽, «С пармской ветчиной и рукколой» — 560₽, «С фермерской моцареллой» — 580₽.