Где в Красноярске самая вкусная пицца? Подборка от фудблогера

Топ для «ПМ» составила гастроблогер и автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова. Она уточнила, что расставила заведения не «в порядке хит-парадов» — это подборка мест, а не перечисление от лучшего к худшему и наоборот. Еще она не стала включать в подборку крупные сетевые заведения, где больше доставки.