prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 13:14

Published 9 февраля, 13:14

Modified 9 февраля, 13:16

Updated 9 февраля, 13:16

«Хотели жить вместе»: родственница рассказала об убитой паре из Ачинска

«Хотели жить вместе»: родственница рассказала об убитой паре из Ачинска

9 февраля 2025, 13:14
Фото: СК Красноярского края.
В Ачинске 36-летний местный житель совершил убийство свое уже почти бывшей жены и её нового возлюбленного. Родственница погибших рассказала, что пара строила планы жить вместе.

9 февраля 2025 года во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля 2025 года муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.

Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею. После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу, сейчас ему оказывается медпомощь.

Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ).

Как пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на родственницу погибшего мужчины, у убитой женщины осталась маленькая 5-летняя дочь. Эту информацию подтвердили в СК. Отец девочки — мужчина, которого подозревают в убийстве.

Родственница рассказала, что убитая «была доброй и работала лаборантом».

«[Имя убитого мужчины] часто проводил у нее время, они хотели жить вместе».

Погибший мужчина работал в нефтяной компании и жил в отдельном доме, но часто отвозил возлюбленную на работу.

«До этого на них никто не нападал. Но все, с кем я на эту тему говорила, считают, что причина в ревности», — добавила родственница.
Читайте также:
Под Красноярском отчим убил молодого спортсмена, а потом помогал его искать2 красноярцев изнасиловали женщину и покалечили ребенка. Дело раскрыли через 33 годаЖитель Красноярского края убил младшего брата из-за оскорблений
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Убийство#Ачинск#СК#Уголовное дело#Пара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика