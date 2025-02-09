«Хотели жить вместе»: родственница рассказала об убитой паре из Ачинска

Posted 9 февраля, 13:14
Published 9 февраля, 13:14
Modified 9 февраля, 13:16
Updated 9 февраля, 13:16
9 февраля 2025 года во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины. По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля 2025 года муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.
Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею. После этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу, сейчас ему оказывается медпомощь.
Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ).
Как пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на родственницу погибшего мужчины, у убитой женщины осталась маленькая 5-летняя дочь. Эту информацию подтвердили в СК. Отец девочки — мужчина, которого подозревают в убийстве.
Родственница рассказала, что убитая «была доброй и работала лаборантом».
«[Имя убитого мужчины] часто проводил у нее время, они хотели жить вместе».
Погибший мужчина работал в нефтяной компании и жил в отдельном доме, но часто отвозил возлюбленную на работу.
«До этого на них никто не нападал. Но все, с кем я на эту тему говорила, считают, что причина в ревности», — добавила родственница.