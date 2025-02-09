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Posted 9 февраля, 02:51

Published 9 февраля, 02:51

Modified 9 февраля, 02:51

Updated 9 февраля, 02:51

Из Сибири хотят возобновить прямые авиарейсы во Вьетнам

Из Сибири хотят возобновить прямые авиарейсы во Вьетнам

9 февраля 2025, 02:51
Фото: 1MI.
Из Сибири вновь можно будет напрямую улететь во Вьетнам. Из нескольких городов планируют запустить чартерные авиарейсы в марте.

Ассоциация туроператоров сообщает, что AZUR air могут запустить рейсы в аэропорт города Камрань из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и других городов Сибири и Дальнего Востока.

«Пока точное расписание ещё формируется, ведём переговоры с туроператорами, смотрим, какая именно маршрутная сеть будет наиболее эффективной и востребованной у туристов», — сообщил генеральный директор AZUR air Евгений Королёв.

По данным сайтов продажи авиабилетов, сейчас из Красноярска во Вьетнам можно добраться с двумя или более пересадками.

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