Из Сибири хотят возобновить прямые авиарейсы во Вьетнам

Posted 9 февраля, 02:51
Published 9 февраля, 02:51
Modified 9 февраля, 02:51
Updated 9 февраля, 02:51
Ассоциация туроператоров сообщает, что AZUR air могут запустить рейсы в аэропорт города Камрань из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и других городов Сибири и Дальнего Востока.
«Пока точное расписание ещё формируется, ведём переговоры с туроператорами, смотрим, какая именно маршрутная сеть будет наиболее эффективной и востребованной у туристов», — сообщил генеральный директор AZUR air Евгений Королёв.
По данным сайтов продажи авиабилетов, сейчас из Красноярска во Вьетнам можно добраться с двумя или более пересадками.