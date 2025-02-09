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Posted 9 февраля, 09:41

Published 9 февраля, 09:41

Modified 9 февраля, 09:43

Updated 9 февраля, 09:43

Красноярцам рассказали, как отметить 14 февраля без пары

Как отметить 14 февраля в Красноярске, если у вас нет пары

9 февраля 2025, 09:41
Фото: www.freepik.com.

Красноярцам рассказали, как отметить 14 февраля без пары

День святого Валентина — праздник, который обычно отмечают влюбленные. Но если у вас нет пары, можно устроить свидание с собой. «Проспект Мира» подготовил несколько идей, как отметить этот день.

Вечер быстрых свиданий

В баре «Второе дыхание» 13 февраля в 19:00 пройдет вечер быстрых свиданий. Для участия нужно заполнить короткую анкету и оставить заявку на участие — это можно сделать в соцсетях заведения.

Фото: «Второе дыхание», соцсети

Обещают приятные встречи, новые знакомства и вкусные напитки.

Stand Up

Каждую пятницу в 18:00 и 20:00 в Yushin brothers проходят выступления комиков. А 14 февраля в этом году как раз пятница!

Фото: standupsiberia.ru

Пиньята с именами бывших

В баре «Радость» 15 февраля будут отмечать антидень святого Валентина. Гости будут собирать пиньяту и наклеивать на нее стикеры с именами бывших, а потом разобьют вдребезги.

Фото: «Радость», соцсети

Свидание с самим собой

А можно устроить свидание самому себе. Кто сказал, что для того чтобы сходить в кафе, кино или театр нужна пара? Можете отправиться туда или сходить на массаж, погулять под любимую музыку, отправиться на каток или просто купить себе подарок. В этот день можно подарить всю любовь главному человеку — себе.

Встретиться с друзьями

Кстати, 14 февраля в Финляндии отмечают День друзей. Возможно, в вашем окружении есть те, у кого нет пары, или те, кто не хочет отмечать 14 февраля вдвоем. Собирайте всех вместе и проведите вместе вечер: сходите в кафе, поиграйте в настольные игры, посмотрите фильм.

Позволить себе погрустить или просто забейте

Если в этот день вам не хочется радоваться, а предложенные нами варианты не вызывают интереса, то просто дайте себе погрустить. Имеет смысл позволить себе испытать накопившиеся чувства: поплакать, пожалеть себя, обратиться за поддержкой к близким. А если и желания выплеснуть эмоции нет, то пусть 14 февраля будет обычным днем — в этом нет ничего страшного.

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