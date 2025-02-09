Как отметить 14 февраля в Красноярске, если у вас нет пары

А можно устроить свидание самому себе. Кто сказал, что для того чтобы сходить в кафе, кино или театр нужна пара? Можете отправиться туда или сходить на массаж, погулять под любимую музыку, отправиться на каток или просто купить себе подарок. В этот день можно подарить всю любовь главному человеку — себе.