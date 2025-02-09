Как отметить 14 февраля в Красноярске, если у вас нет пары

Posted 9 февраля, 09:41
Published 9 февраля, 09:41
Modified 9 февраля, 09:43
Updated 9 февраля, 09:43
В баре «Второе дыхание» 13 февраля в 19:00 пройдет вечер быстрых свиданий. Для участия нужно заполнить короткую анкету и оставить заявку на участие — это можно сделать в соцсетях заведения.
Обещают приятные встречи, новые знакомства и вкусные напитки.
Каждую пятницу в 18:00 и 20:00 в Yushin brothers проходят выступления комиков. А 14 февраля в этом году как раз пятница!
В баре «Радость» 15 февраля будут отмечать антидень святого Валентина. Гости будут собирать пиньяту и наклеивать на нее стикеры с именами бывших, а потом разобьют вдребезги.
А можно устроить свидание самому себе. Кто сказал, что для того чтобы сходить в кафе, кино или театр нужна пара? Можете отправиться туда или сходить на массаж, погулять под любимую музыку, отправиться на каток или просто купить себе подарок. В этот день можно подарить всю любовь главному человеку — себе.
Кстати, 14 февраля в Финляндии отмечают День друзей. Возможно, в вашем окружении есть те, у кого нет пары, или те, кто не хочет отмечать 14 февраля вдвоем. Собирайте всех вместе и проведите вместе вечер: сходите в кафе, поиграйте в настольные игры, посмотрите фильм.
Если в этот день вам не хочется радоваться, а предложенные нами варианты не вызывают интереса, то просто дайте себе погрустить. Имеет смысл позволить себе испытать накопившиеся чувства: поплакать, пожалеть себя, обратиться за поддержкой к близким. А если и желания выплеснуть эмоции нет, то пусть 14 февраля будет обычным днем — в этом нет ничего страшного.