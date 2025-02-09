Красноярцам рассказали, как сделать завтрак вкусным и полезным

Posted 9 февраля, 11:11
Published 9 февраля, 11:11
Modified 9 февраля, 12:57
Updated 9 февраля, 12:57
Правильный завтрак, пишут в ведомстве. должен состоять из белков, жиров и медленных углеводов. Для утреннего приема пищи хорошо подойдут:
Ранее в ведомстве рассказали, чем полезны финики и на что обратить внимание при их покупке. А главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Ирина Сергеева рассказывала, как организовать питание детей, чтобы у них не было проблем со здоровьем.