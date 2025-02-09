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Posted 9 февраля, 11:11

Published 9 февраля, 11:11

Modified 9 февраля, 12:57

Updated 9 февраля, 12:57

Красноярцам рассказали, как сделать завтрак вкусным и полезным

Красноярцам рассказали, как сделать завтрак вкусным и полезным

9 февраля 2025, 11:11
Фото: www.freepik.com.
Красноярцам рассказали, как сделать завтрак вкусным и правильным. Советы дали в краевом Роспотребнадзоре.

Правильный завтрак, пишут в ведомстве. должен состоять из белков, жиров и медленных углеводов. Для утреннего приема пищи хорошо подойдут:

  • яйца и нежирное мясо — курица или индейка, рыба, морепродукты;
  • молочные продукты: творог, йогурт, кефир;
  • орехи, авокадо, оливки, семена льна, растительные масла холодного отжима;
  • медленные углеводы: крупы — гречка, пшено, овсянка, киноа, булгур, бобовые, цельнозерновой хлеб;
  • клетчатка для правильной работы ЖКТ: овощи, фрукты, зелень.

Ранее в ведомстве рассказали, чем полезны финики и на что обратить внимание при их покупке. А главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Ирина Сергеева рассказывала, как организовать питание детей, чтобы у них не было проблем со здоровьем.

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