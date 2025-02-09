Красноярцам рассказали, как сделать завтрак вкусным и полезным

Ранее в ведомстве рассказали, чем полезны финики и на что обратить внимание при их покупке. А главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Ирина Сергеева рассказывала, как организовать питание детей, чтобы у них не было проблем со здоровьем.