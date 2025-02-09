Появился топ-5 лучших пиццерий Красноярска по отзывам. За что их хвалят и ругают?

Как мы выбирали

Мы ориентировались на итоговую оценку в 2Gis и количество отзывов: мы не брали заведения, у которых меньше 20 оценок и 10 отзывов. Кроме того, у пиццерии должны быть свежие отзывы, оставленные за последние месяцы.

Если у заведений был одинаковый рейтинг, то место выше в топе занимало то, у которого больше оценок.