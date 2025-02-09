Появился топ-5 лучших пиццерий Красноярска по отзывам. За что их хвалят и ругают?

Posted 9 февраля, 12:50
Published 9 февраля, 12:50
Modified 9 февраля, 13:23
Updated 9 февраля, 13:23
Ранее мы опубликовали топ лучших пиццерий Красноярска по мнению гастроблогера и автора телеграм-канала «В своей тарелке» Марии Руссковой. Теперь мы решили изучить, какие заведения с пиццей красноярцы выше всего оценили на 2ГИС.
Мы ориентировались на итоговую оценку в 2Gis и количество отзывов: мы не брали заведения, у которых меньше 20 оценок и 10 отзывов. Кроме того, у пиццерии должны быть свежие отзывы, оставленные за последние месяцы.
Если у заведений был одинаковый рейтинг, то место выше в топе занимало то, у которого больше оценок.
Открывает рейтинг заведение «Сыыр» в микрорайоне Тихие зори. Заведению поставили больше 100 оценок. В основном хвалят вкус пиццы — часто в отзывах оставляли положительные оценки на пиццу «Четыре сыра». Еще отмечали вежливый персонал и низкие цены.
«Пицца шикарная, горячая и тесто очень нежное. Отличная пиццерия! Широкий выбор пицц на любой вкус. Персонал вежливый и отзывчивый. Цены довольно низкие».
«Вкусная и горячая пицца, всегда много начинки и тонкое, хрустящее тесто».
«Очень вкусная пицца 4 сыра! Лучшая именно здесь! Рекомендую к посещению Относительное новое место в городе».
Но кому-то не нравился вкус блюда и время приготовления заказа.
«В целом пиццы нам не понравились, не вкусно».
«Интерьер хороший, но пицца не вкусная, сильно пресная».
Далее в рейтинге идет заведение Fettuccine Pasticceria в ТЦ «Зеленый». Оценка у него такая же, как у пиццерии «Сыыр», но оценок больше — более 1300. В отзывах отмечают уютный интерьер, вкус пиццы и
«Пицца своих денег стоит! Девушке официанту отдельное спасибо за дружелюбие».
«Заведение небольшое, но очень уютное! Приемлемые цены для такого довольно высокого качества блюд! Пицца понравилась».
«Заведение отличное! Пицца оооочень вкусная! Всегда приходим сюда покушать и никогда не разочаровываемся».
Некоторые писали, что пиццы были подгорелые:
«Делали заказ впервые, заказали большое количество пицц на торжество. Пицца вкусная, но штуки три были очень сильно подгорелые, выглядели непрезентабельно для праздничного стола».
«Чудо-пицца, половина которой просто гарь, просили поменять, но повар, которого было прекрасно слышно, сказал что ничего он переделывать не будет, такая она должна быть».
Третье место в списке ушло пиццерии «Мука&Вода» в Преображенском. Этому заведению поставили больше 130 оценок. Само заведение совсем небольшое, но, судя по отзывам, там вкусная пицца — хвалят тесто, соус и сыр.
«Быстро, вкусно, сочно! Римская с ветчиной и грибами теперь моя любовь — очень много соуса и сыра».
«Пицца очень вкусная, вкусное тесто, съели даже бортики, вкусный сыр, который тянется».
«Принципиально покупаю пиццу только здесь. Пицца выше всяких похвал! Продукты свежие, пиццу готовят при тебе, забираешь с пылу с жару. Очень вкусная!».
Но некоторые покупатели жаловались, что пицца не соответствует заявленному размеру и весу. А кому-то привезли полусырую пиццу.
«Заказывал 32 см, но ими и не пахнет, максимум 30 см… По грамовкам недовес: вместо 600 пришла 540. Печально, в общем».
«Привезли ужас. Из трех пицц, две полусырые и не допеченые».
На втором месте оказалась доставка «Суши Якорь». Несмотря на название, в меню есть почти 20 видов пицц. Заведению поставили больше 160 оценок — в положительных отзывах пишут о вежливых сотрудниках и вкусной пицце.
«Пицца просто замечательная. Вежливый персонал. Доставка тоже на высоте.».
«Всегда вежливый персонал. А главное вкусная пицца».
«Пицца выше всяческих похвал, не первый раз заказываем на работе, и всегда она очень вкусная и сочная».
Есть у этой доставки и негативные отзывы. В них пишут, что у заведения слишком высокая сумма минимального заказа для бесплатной доставки.
«Минимальная доставка в районы дот 2700? У всех от 1000-1300 рублей, даже заказывать не хочется, не смотря на отзывы».
Первое место достается пиццерии «UNA Пицца» в центре города. Ей поставили больше 470 оценок. Многие пишут, что там очень большая пицца, и хвалят вкус.
«Ребята, это бомба! Тесто очень вкусное, хотя я бортики обычно не ем. Начинки много. Кстати, в Красноярске я не видела такой большой по диаметру пиццы! Хватит на небольшую компанию».
«Очень вкусная пицца, если хотите пиццу полметра, вам сюда. Просто огромные размеры, много начинки. Есть пиццы в виде сердец».
«Очень вкусная пицца! Начинки много, тесто вкусное, соус к бортикам. Размер пиццы гигант просто поражает!»
В негативных отзывах отмечали долгую доставку.
«Заказал пиццу, ждал 1,5 часа, потом они сказали, что сдачи нет».
«На сайте написано среднее время доставки 44 минуты, я сделал заказ на сайте в 10:19 — оператор звонит и говорит, что заказ приедет в 12:40».
Информация из отзывов в интернете требует проверки, негативная — в первую очередь со стороны контролирующих органов. Не все в отзывах может быть правдой. Некоторые заведения могут предлагать бонусы за положительные отзывы. Кроме того, вкусы людей субъективны.