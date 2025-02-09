prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 08:30

Published 9 февраля, 08:30

Modified 9 февраля, 08:32

Updated 9 февраля, 08:32

Ради строительства нового православного храма в Железногорске хотят вырубить лес

Ради строительства нового православного храма в Железногорске хотят вырубить лес

9 февраля 2025, 08:30
Фото: vk.com/kerpc.
В Железногорске хотят построить православный храм на территории леса. В РПЦ говорят, что с просьбами построить храм к ним регулярно обращались местные жители.

Первые публичные слушания по строительству храма уже прошли: под застройку отдали около 6 тысяч квадратных метров в лесном массиве около детской библиотеки имени Гайдара.

Фото: t.me/AVKulesh

По данным красноярской митрополии РПЦ, в ходе слушаний подавляющие большинство проголосовало «за» строительство — 169 из 214 человек. Макет будущей церкви уже готов.

«По плану здание храма сделают крестообразной формы — равноконечный греческий крест, а вместимость составит 200 человек», — описали будущий храм в епархии.
Фото: vk.com/kerpc

При этом депутат ЗС Красноярского края Алексей Кулеш провел голосование в своем телеграм-канале. Там против строительства храма проголосовали 61% участников, 22% — за. 17% поддержали строительство, но в другом месте.

«Анализ комментариев фокус-групп подтверждает вывод голосования: жители железногорска в большинстве аргументированно возражают против строительства храма на месте соснового бора на проспекте имени Курчатова. Полагаю, что настаивание на этом проекте может привести к глубокому конфликту там, где его быть не должно. Храм должен объединять, а не разобщать», — подчеркнул депутат.
  • В Красноярске на Стрелке сейчас достраивают деревянный храм6 вокруг которого ранее разворачивался скандал. Часть жителей Красноярска выступали против застройки Стрелки и собирали подписи для проведения референдума по этому вопросу — в ответ митрополит обвинилорганизаторов акции в служении дьяволу.
  • При этом в епархии не отказались от планов построить там и большой кафедральный собор: его хотят возвести к 400-летию Красноярска в 2028 году и сделать главным храмом города, а начать строительство собираются уже этой весной.
Читайте также:
В Красноярске планируют построить храм в память о погибших в СВОСкандальный храм возле БКЗ покрасят в золотистый цветВ Красноярске хотят построить еще один храм. Он может появиться у онкодиспансера
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Строительство#Лес#Железногорск#Храм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика