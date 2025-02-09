Ради строительства нового православного храма в Железногорске хотят вырубить лес

Posted 9 февраля, 08:30
Published 9 февраля, 08:30
Modified 9 февраля, 08:32
Updated 9 февраля, 08:32
Первые публичные слушания по строительству храма уже прошли: под застройку отдали около 6 тысяч квадратных метров в лесном массиве около детской библиотеки имени Гайдара.
По данным красноярской митрополии РПЦ, в ходе слушаний подавляющие большинство проголосовало «за» строительство — 169 из 214 человек. Макет будущей церкви уже готов.
«По плану здание храма сделают крестообразной формы — равноконечный греческий крест, а вместимость составит 200 человек», — описали будущий храм в епархии.
При этом депутат ЗС Красноярского края Алексей Кулеш провел голосование в своем телеграм-канале. Там против строительства храма проголосовали 61% участников, 22% — за. 17% поддержали строительство, но в другом месте.
«Анализ комментариев фокус-групп подтверждает вывод голосования: жители железногорска в большинстве аргументированно возражают против строительства храма на месте соснового бора на проспекте имени Курчатова. Полагаю, что настаивание на этом проекте может привести к глубокому конфликту там, где его быть не должно. Храм должен объединять, а не разобщать», — подчеркнул депутат.