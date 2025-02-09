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Posted 9 февраля, 05:58

Published 9 февраля, 05:58

Modified 9 февраля, 06:02

Updated 9 февраля, 06:02

В Ачинске мужчина зарезал жену и её возлюбленного, а потом попытался совершить суицид

В Ачинске мужчина зарезал жену и её возлюбленного, а потом попытался совершить суицид

9 февраля 2025, 05:58
Фото: СК Красноярского края.
В Ачинске мужчина зарезал жену, с которой разводился, и её возлюбленного, а потом попытался совершить суицид.

Как сообщили в СК, 9 февраля 2025 года во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины.

По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля 2025 года муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.

Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею.

Как уточнили «ПМ» в СК, после этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу, сейчас ему оказывается медпомощь.

Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ).

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