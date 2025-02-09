В Ачинске мужчина зарезал жену и её возлюбленного, а потом попытался совершить суицид

Posted 9 февраля, 05:58
Published 9 февраля, 05:58
Modified 9 февраля, 06:02
Updated 9 февраля, 06:02
Как сообщили в СК, 9 февраля 2025 года во дворе дома 3-его Привокзального микрорайона Ачинска нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины.
По версии следствия, женщина разводилась с 36-летним мужем и жила с другим мужчиной. Ранним утром 9 февраля 2025 года муж пришел в подъезд дома, где жила супруга с сожителем. Он дождался, пока пара выйдет из квартиры, и на лестничной площадке напал на мужчину — он несколько раз ударил его ножом.
Затем нападавший догнал во дворе дома женщину и ударил её ножом в шею.
Как уточнили «ПМ» в СК, после этого мужчина попытался совершить суицид. Его нашли родственники — ачинца доставили в больницу, сейчас ему оказывается медпомощь.
Против 36-летнего жителя Ачинска возбудили уголовное дело за убийство двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ).