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Posted 9 февраля, 13:33

Published 9 февраля, 13:33

Modified 9 февраля, 13:35

Updated 9 февраля, 13:35

В крае 15-летний подросток погиб в ДТП с грузовиком, который чистил снег

В крае 15-летний подросток погиб в ДТП с грузовиком, который чистил снег

9 февраля 2025, 13:33
Фото: Госавтоинспекция Красноярского края.
В Балахтинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, который чистил дорогу от снега. В аварии погиб 15-летний парень.

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло днем 9 февраля на 176 км автодороги Р-412 «Шарыпово-Ужур-Балахта». 45-летняя водитель «Тойоты Премио» ехала со стороны Ужура в сторону поселка Балахта — она не справилась с управлением и врезалась в попутный грузовик «Камаз», который в этот момент чистил от снега дорогу.

В результате аварии женщина с различными травмами была доставлена скорой помощью в медицинское учреждение. Её 15-летний сын, который находился на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончался на месте.

Водитель грузовика не пострадал.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#ДТП#Трасса#Подросток#Балахтинский район#ГАИ#Погибший
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