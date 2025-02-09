В крае 15-летний подросток погиб в ДТП с грузовиком, который чистил снег

Posted 9 февраля, 13:33
Published 9 февраля, 13:33
Modified 9 февраля, 13:35
Updated 9 февраля, 13:35
Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло днем 9 февраля на 176 км автодороги Р-412 «Шарыпово-Ужур-Балахта». 45-летняя водитель «Тойоты Премио» ехала со стороны Ужура в сторону поселка Балахта — она не справилась с управлением и врезалась в попутный грузовик «Камаз», который в этот момент чистил от снега дорогу.
В результате аварии женщина с различными травмами была доставлена скорой помощью в медицинское учреждение. Её 15-летний сын, который находился на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончался на месте.
Водитель грузовика не пострадал.