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Posted 9 февраля, 10:17

Published 9 февраля, 10:17

Modified 9 февраля, 10:19

Updated 9 февраля, 10:19

В крае закрылось 255 алкомаркетов и винотек. А покупать алкоголь стали больше

В крае закрылось 255 алкомаркетов и винотек. А покупать алкоголь стали больше

9 февраля 2025, 10:17
Фото: 1MI.
В Красноярском крае за четыре года на 13,3% сократилось число компаний, торгующих алкоголем в специализированных магазинах.

Всего в Сибири работает около 2100 организаций, торгующих алкоголем, сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус». Это на 97 меньше, чем в 2021 году. В Красноярском крае работает 422 компаний, торгующих алкоголем.

С 2021 по 2025 годы в крае ликвидировано 255 компаний, у которых была лицензия на алкоголь. За счет открытия новых фирм падение за четыре года составило 13,3%.

В 2024 году по сравнению с 2021 годом в крае снизилось и производство алкоголя — на 31%.

Снижение числа магазинов связывают с ужесточением требований к производителям: требованиями к маркировке и транспортировке и ростом акцизов.

При этом покупать алкоголь красноярцы стали больше. По данным Росалкогольрегулирования, в четвертом квартале 2024 года в крае продано 646,8 тысячи декалитров алкоголя, не включая пиво. В четвертом квартале 2021 года было 612 тысяч.

  • Недавно в Красноярске закрылась старейшая пивоварня в Сибири. Она работала с 1875 года. В компании не стали говорить из-за чего они закрыли свое производство. При этом там отметили, что их магазины продолжают работать.
  • До этого мы рассказывали о том, что с 1 января 2025 года в России подорожает алкоголь. Цены вырастут на 15-20%.
  • Еще в России планируют запретить скидки при продаже алкоголя.
  • В начале ноября глава полиции края Александр Речицкий предложил запретить продажу алкоголя по пятницам в регионе. Вот что думают красноярцы о введении «трезвых пятниц» и продаже алкоголя по 2 часа в день.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Алкоголь#Алкомаркет
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