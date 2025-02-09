В крае закрылось 255 алкомаркетов и винотек. А покупать алкоголь стали больше

Всего в Сибири работает около 2100 организаций, торгующих алкоголем, сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус». Это на 97 меньше, чем в 2021 году. В Красноярском крае работает 422 компаний, торгующих алкоголем.