В крае закрылось 255 алкомаркетов и винотек. А покупать алкоголь стали больше

Posted 9 февраля, 10:17
Published 9 февраля, 10:17
Modified 9 февраля, 10:19
Updated 9 февраля, 10:19
Всего в Сибири работает около 2100 организаций, торгующих алкоголем, сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус». Это на 97 меньше, чем в 2021 году. В Красноярском крае работает 422 компаний, торгующих алкоголем.
С 2021 по 2025 годы в крае ликвидировано 255 компаний, у которых была лицензия на алкоголь. За счет открытия новых фирм падение за четыре года составило 13,3%.
В 2024 году по сравнению с 2021 годом в крае снизилось и производство алкоголя — на 31%.
Снижение числа магазинов связывают с ужесточением требований к производителям: требованиями к маркировке и транспортировке и ростом акцизов.
При этом покупать алкоголь красноярцы стали больше. По данным Росалкогольрегулирования, в четвертом квартале 2024 года в крае продано 646,8 тысячи декалитров алкоголя, не включая пиво. В четвертом квартале 2021 года было 612 тысяч.