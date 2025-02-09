В Красноярске на рабочей неделе будет тепло и снежно. Публикуем прогноз

Posted 9 февраля, 02:18
Published 9 февраля, 02:18
Modified 9 февраля, 02:18
Updated 9 февраля, 02:18
По данным Gismeteo, в понедельник, 10 февраля, днем ожидается –5 градусов, и –10 градусов ночью. В этот день пойдет снег — выпадет до 1,4 мм осадков.
Во вторник, 11 февраля, станет теплее: днем ожидается –2 градуса, ночью будет –5. В этот день продолжит идти снег. В среду, 12 февраля, температура днем и ночью будет такой же. В этот день ожидается до 1,5 мм осадков.
Четверг, 13 февраля, станет самым снежным днем: выпадет 1,9 мм осадков. Днем обещают до –2 градусов, ночью до –6.
В пятницу, 14 февраля, синоптики прогнозируют –4 градуса днем и –9 ночью. В этот день продолжит идти снег.
Неделя будет довольно ветреной. Скорость ветра будет достигать 9-12 м/с.