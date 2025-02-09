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Posted 9 февраля, 02:18

Published 9 февраля, 02:18

Modified 9 февраля, 02:18

Updated 9 февраля, 02:18

В Красноярске на рабочей неделе будет тепло и снежно. Публикуем прогноз

В Красноярске на рабочей неделе будет тепло и снежно. Публикуем прогноз

9 февраля 2025, 02:18
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 10 по 14 февраля.

По данным Gismeteo, в понедельник, 10 февраля, днем ожидается –5 градусов, и –10 градусов ночью. В этот день пойдет снег — выпадет до 1,4 мм осадков.

Во вторник, 11 февраля, станет теплее: днем ожидается –2 градуса, ночью будет –5. В этот день продолжит идти снег. В среду, 12 февраля, температура днем и ночью будет такой же. В этот день ожидается до 1,5 мм осадков.

Четверг, 13 февраля, станет самым снежным днем: выпадет 1,9 мм осадков. Днем обещают до –2 градусов, ночью до –6.

В пятницу, 14 февраля, синоптики прогнозируют –4 градуса днем и –9 ночью. В этот день продолжит идти снег.

Фото: www.gismeteo.ru

Неделя будет довольно ветреной. Скорость ветра будет достигать 9-12 м/с.

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