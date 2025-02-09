В Красноярске начал ездить ретротрамвай «Достоевский». На каком маршруте?

Posted 9 февраля, 01:26
Published 9 февраля, 01:26
Modified 9 февраля, 01:26
Updated 9 февраля, 01:26
Как сообщили в «Уралтрансмаше», трамвай начал курсировать с 7 февраля. Он будет ходить всего неделю — до 14 февраля.
За это время инженеры должны протестировать вагон. После специалисты обсудят с городскими властями возможность разработки новых трамваев для Красноярска
«По итогам работы на маршруте планируется обсудить поставки трамваев, которые будут разработаны эксклюзивно для Красноярска на базе трамваев „Достоевский“ и „Довлатов“ и получат новые», — говорит главный конструктор гражданской продукции завода «Уралтрансмаш» Дмитрий Буньков.
В самом транспорте есть usb-розетки, камеры видеонаблюдения и информационные мониторы. В департаменте городского хозяйства и транспорта сообщили «ПМ», что трамвай не покупали.