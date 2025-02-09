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Posted 9 февраля, 01:26

Published 9 февраля, 01:26

Modified 9 февраля, 01:26

Updated 9 февраля, 01:26

В Красноярске начал ездить ретротрамвай «Достоевский». На каком маршруте?

В Красноярске начал ездить ретротрамвай «Достоевский». На каком маршруте?

9 февраля 2025, 01:26
Фото: vk.com/uraltransmash1817.
По Красноярску начал курсировать ретротрамвай «Достоевский». Он ходит по маршруту № 7.

Как сообщили в «Уралтрансмаше», трамвай начал курсировать с 7 февраля. Он будет ходить всего неделю — до 14 февраля.

За это время инженеры должны протестировать вагон. После специалисты обсудят с городскими властями возможность разработки новых трамваев для Красноярска

«По итогам работы на маршруте планируется обсудить поставки трамваев, которые будут разработаны эксклюзивно для Красноярска на базе трамваев „Достоевский“ и „Довлатов“ и получат новые», — говорит главный конструктор гражданской продукции завода «Уралтрансмаш» Дмитрий Буньков.

В самом транспорте есть usb-розетки, камеры видеонаблюдения и информационные мониторы. В департаменте городского хозяйства и транспорта сообщили «ПМ», что трамвай не покупали.

  • Ранее в Красноярск привозили электробус «Генерал». Его испытывали на линиях в городе и он возил пассажиров бесплатно, а после теста его увезли.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Трамваи#Общественный транспорт#Трамвай
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